গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত সোমবাৰে কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হোৱা মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৰ পিছতেই হাস্পতালখনৰ ভিতৰত চলি থকা বিভিন্ন অনিয়ম আৰু অৰাজকতা তথ্য উন্মোচন হৈছে । খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাস্পতালখনত চলি থকা অৰাজকতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
সোমবাৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক একাংশ ৰোগীৰ অভিভাৱকে সাক্ষাৎ কৰি একাংশ নাৰ্ছ আৰু বার্ড বয়ৰ দুব্যৱহাৰ সন্দর্ভতো অভিযোগ দিয়ে । এনে স্বাস্থ্যকর্মীৰ বিৰুদ্ধে তৎক্ষণাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰক্ষীক ব্যৱস্থা ল'বলৈও নির্দেশ দিয়ে ।
মুঠতে জি এম চি এইচ কর্তৃপক্ষৰ শিথিলতাৰ বাবেই একাংশ নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকর্মীয়ে কর্তব্য পালনত চৰম গাফিলতি কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি (সোমবাৰ) সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে । ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই GMCH ৰ ১১ জন ট্ৰলী পুলাৰক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডি চি পি মৃণাল ডেকাই কয়, "ইতিমধ্যে ১১ জন ট্ৰলী পুলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ১১ জন ট্ৰলী পুলাৰক । ৰোগীৰ পৰিয়ালক ধন দাবীৰ অভিযোগ আটাইকেইজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আটাইকেইজনেই GMCH ৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত ১৪০/২৫ নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, ''সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে জি এম চি এইচত সংঘটিত হোৱা শিশু মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । কোনো দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে । CCTV পৰীক্ষা কৰি সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিয়া হ’ব ।''