ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

প্ৰসানিক বিষয়া হ'লেও নিজৰ জাতিটোৰ ভাষাটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ সাহিত্য় সৃষ্টিৰে কৰিছিল সংগ্ৰাম । এইগৰাকী নীৰৱ সাহিত্য়িকৰ বিষয়ে জানিবলৈ পঢ়ক..

Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন (ETV Bharat Assam)
Published : September 9, 2025 at 2:47 PM IST

হাফলং: ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আছিল তেওঁৰ । কেৱল সাহিত্য়ই নহয়, ডিমাছা ভাষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবেও তেওঁ আগবঢ়াই গৈছে উল্লেখযোগ্য় অৱদান । এসময়ত তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থই ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিটো কোণতেই লাভ কৰিছিল সমাদৰ । পিচে এইগৰাকী নীৰৱ সাহিত্য়িকে আজিলৈকে নাপালে বিশেষ স্বীকৃতি ।

ডিমাছা সাহিত্য় আৰু ভাষাৰ যথাযথ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা এইগৰাকী সাহিত্য়িক, লেখক তথা প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈছে প্ৰয়াত যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন । তেওঁ আছিল ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম ব্যক্তিত্ব । আজি বহুতে হয়তো জ্ঞাত নহয় সাহিত্যিক তথা লেখক যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ কথা । এইগৰাকী সাহিত্যিক তথা লেখকৰ জীৱনৰ বহুতো প্ৰকাশ নোপোৱা বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন ।

ডিমাছা সাহিত্যলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ বিষয়ে ক'লে পুত্ৰই (ETV Bharat Assam)

ডিমাছা সাহিত্যলৈ অৱদান :

পূৰ্বৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা তথা বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও জিলাত ডিমাছা সাহিত্যক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আছিল যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ । তেওঁ ডিমাছা ভাষাত বহুকেইখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে বহুতো গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হৈছিল যদিও বহু লেখা এতিয়াও ঘৰতে আছে অপ্ৰকাশিত ৰূপত । যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে ডিমাছা ভাষাত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, নজৰুল সংগীত, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, গীতাৰ দৰে মহাকাব্য অনুবাদ কৰি ডিমাছা ভাষাৰ সাহিত্য়লৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে ।

Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে লাভ কৰা বঁটা (ETV Bharat Assam)
Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন (ETV Bharat Assam)

কৰ্মময় জীৱন পৰিক্ৰমা :

যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজয়লাল থাওচেনে এই প্ৰসংগত কয় যে ১৯৩০ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত পূৰ্বৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা তথা বৰ্তমানৰ ডিমা হাচাওৰ গুনজুঙত জন্মগ্ৰহণ কৰা যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে শ্বিলঙৰ ছেইণ্ট এডমাণ্ডছ কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে কেইমাহমানৰ বাবে যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে প্ৰধান শিক্ষক হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল জাতিংগা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত । তাৰ পিছতে ১৯৬০ চনত হাফলঙত মহকুমা প্ৰচাৰ বিষয়া হিচাবে যোগদান কৰে । ১৯৬৯-৭০ চনৰ ভিতৰত তেওঁ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত ডেপুটেচনত সেৱা আগবঢ়াইছিল বুলিও কয় জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজয়লাল থাওচেনে ।

Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে লাভ কৰা বঁটা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছত ১৯৭৫ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ জে বি আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আইন শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছত ১৯৭৮ৰ পৰা ১৯৮৬ চনৰ ভিতৰত যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে নিপকো কপিলী জলবিদ্য়ুৎ প্ৰকল্পত প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ ১৯৯৫ চনত চৰকাৰী তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।

Creation of Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)

বঁটা আৰু সম্বৰ্ধনা :

যোগেন্দ্ৰনাথ থাওচেন আৰু চন্দ্ৰবলী থাওচেনৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ আছিল যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন । তেওঁৰ আৰু চাৰিজন ভাতৃসহ ছয়গৰাকী ভগ্নী আছিল । তেওঁৰ পিতৃ যোগেন্দ্ৰনাথ থাওচেন উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ ডিমাছা সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে প্ৰথম মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ আছিল । ডিমাছা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ প্ৰশংসনীয় অৱদানৰ বাবে তেওঁ কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰে । সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য তথা ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰলৈ আজীৱন নিঃস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আৰু বৰঙণি আগবঢ়োৱা বাবে হাফলং নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা তেওঁক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

Creation of Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)

সাধাৰণতে জনজাতীয় সমাজৰ মাজত আৰু বিশেষকৈ ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ বাবে শিক্ষা আৰু সাহিত্য়ৰ উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান লেখতল'বলগীয়া । ডিমাছা সাহিত্যৰ ক্ষেত্রত যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ ৰচনা আৰু অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁক বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰে সকলো স্তৰৰ বিভিন্ন সংগঠনে । ১৯৯৬ চনত গুৱাহাটীত একাবং কোয়েকজানৰ দ্বাৰা লীলা স্মৃতি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সন্মানেৰে তেওঁক সন্মানিত কৰা হয় । তেওঁ ১৯৯৯ চনত লক্ষ্ণৌৰ ভাওছাহেব সেৱা ন্যায়ৰ সেৱা সন্মান লাভ কৰে । ১৯৯৯ চনত বৰাক উপত্যকা বংগ সাহিত্য সাংস্কৃতি সন্মিলনৰ পৰা নজৰুল শতবর্ষ বঁটাও লাভ কৰে ।

Creation of Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)

বাংলা আৰু ডিমাছা সাহিত্য়লৈ অৱদান :

তেওঁৰ বিশেষ কৃতিত্ব হৈছে ডিমাছা ভাষাৰ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত, গীতাৰ দৰে মহাকাব্যৰ অনুবাদ । তেওঁ বাংলা ভাষাতো কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল । তেওঁৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ হৈছে আন ছাৰাওনি চাইৰেনলাই, ডিমাছা সাদিনাং, পৰমহংসদেৱ, মাদুলি, গ্ৰাউ ডিমাজাং ৰবীন্দ্ৰ নজৰুল, বাইবেলনী চিংৰীখি, ডিমাছা জাতিৰ উৎস সন্ধান, ডিমাছানি শল, শিব্ৰিংঠাই, শ্ৰীমদভগবদ গীতা, ড৹ কেশৱ বলিৰাম হেডগাৱাৰ আদি ।

Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে লাভ কৰা স্বীকৃতি (ETV Bharat Assam)

যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনেৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজয়লাল থাওচেনে এই প্ৰসংগত কয়, "আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছো আমাৰ পিতৃয়ে বিভিন্ন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি আহিছে । তেওঁৰ ১০ ৰ পৰা ১২ খন গ্ৰন্থ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হৈছে আৰু বহু ৰচনা এতিয়াও পৰি আছে যিবোৰ প্ৰকাশিত হোৱা নাই । ২০১০ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই ৰচনাসমূহ আৰু প্ৰকাশ হোৱা নাই ।"

Dimasa literature Jatindra Lal Thaosen
ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰবাদপ্ৰতিম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে লাভ কৰা বঁটা (ETV Bharat Assam)

পিতৃয়ে স্বীকৃতি লাভ নকৰিলেও নাই কোনো ক্ষোভ :

ইপিনে, পিতৃ যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনে ডিমাছা সাহিত্যক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনে ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছিল তাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বঁটা লাভ কৰিলেও স্থানীয়ভাৱে তেনে কোনো স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই বুলি অজয়লাল থাওচেনে কয় । সেই লৈ কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ নাই বুলি উল্লেখ কৰি অজয়লাল থাওচেনে কয়, "যিসকলে মোৰ পিতৃৰ ডিমাছা সাহিত্যৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কথা জানে তেওঁলোকে পিতৃৰ কথা ক'ব । মোৰ পিতৃৰ অৱদানৰ বাবে যদি চৰকাৰে কিবা কৰিব খোজে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে; কিন্তু আমি কেতিয়াও নকওঁ ডিমাছা সাহিত্যক আগুৱাই নিয়া বাবে মোৰ পিতৃক চৰকাৰে কিবা বঁটা দিব লাগে বুলি ।" উল্লেখ্য় প্ৰয়াত যতীন্দ্ৰলাল থাওচেনৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ হৈছে ডিমা হাচাও জিলাৰ প্ৰথম আই পি এছ বিষয়া সুজয়লাল থাওচেন ।

