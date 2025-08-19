ETV Bharat / state

নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচ - UMRANGSO MURDER CASE

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইকেইটা অভিযুক্ত উমৰাংছ’ৰ লংকুত নিৰ্মাণ হৈ থকা ১২০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন নিম্ন কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান 'এল এণ্ড টি' ৰ কৰ্মচাৰী ।

UMRANGSO MURDER CASE
ডিমা হাছাও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ) ফাৰুক আহমেদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2025 at 2:38 PM IST

হাফলং: এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি কিছুদিনৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ আছে ডিমা হাছাওৰ উমৰাংছ’ ৷ বিগত ১৩ আগষ্টৰ সন্ধিয়াৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা এগৰাকী ৪৮ বছৰীয়া মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাঁচজন লোকক ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা উমৰাংছ'ৰ লংকুত অব্যাহত আছে উত্তেজনা, উত্তাল প্ৰতিবাদ ।

ডিমা হাছাও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীয়ে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইকেইটা অভিযুক্ত উমৰাংছ’ৰ লংকুত নিৰ্মাণ হৈ থকা ১২০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন নিম্ন কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান 'এল এণ্ড টি' ৰ কৰ্মচাৰী । অভিযুক্তকেইটা হৈছে ক্ৰমে -

  • উমৰাংছ'ৰ স্থানীয় যুৱক ষ্টিফান হাঞ্চে
  • ষ্টিফান হাঞ্চেৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিক্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন দুটা অভিযুক্ত ক্ৰমে- আব্দুল ৰহমান আৰু ৰবীন্দ্ৰ ৰাণা
  • মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰিয়ান চৌধুৰী আৰু লংকাৰ সত্য আচাৰ্য

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰিয়ান চৌধুৰী কোম্পানীটোৰ এগৰাকী অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । ক্ষুব্ধ ৰাইজে ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ।

আৰক্ষীৰ সংবাদমেল

সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ডিমা হাছাও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ) ফাৰুক আহমেদে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, ‘‘যোৱা ১৪ আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ লংকুৰ পৰা এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ আহে আৰু লগে লগে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ গাঁৱৰ মানুহৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে লংকু ছবপুৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পিছফালে জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়া হয় । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷’’

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘এই পাঁচজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । বৰ্তমানে তদন্ত প্ৰাথমিক স্তৰত আছে ৷ হত্যাৰ আগতে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে নে হোৱা নাই, সেয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ’ৰ্ট অহাৰ পিছতে পৰিষ্কাৰ হ’ব ৷’’

ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ৷ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে ৰুজু কৰা হৈছে এক গোচৰ ৷

আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, মহিলাগৰাকীৰ হত্যাৰ অভিযোগ জড়িত আটাইকেইটা অভিযুক্ত এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ কৰ্মী ৷ ইয়াৰ মাজৰ আৰিয়ান চৌধুৰী হৈছে এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ অভিযন্তা । আন চাৰি অভিযুক্ত ক্ৰমে লংকুৰ ষ্টেফান হাঞ্চে, নেপালৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাণা, বৰপেটাৰ আব্দুল মান্নান আৰু লংকাৰ সত্য আচাৰ্য সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ বিপৰীতে মধ্যপ্ৰদেশৰ বাসিন্দা আৰিয়ান চৌধুৰী ন্যায়িক জিম্মাত আছে ৷

ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মন্তব্য

আনহাতে, বিগত ১৬ আগষ্টত জিলাখনৰ মাইবাং মহকুমাৰ কে জি বি ডি এন বাইবাংমাহ বাইৰিংমাহ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ এটা কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত পোৱা গৈছিল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে কয়, ‘‘যোৱা ১৬ আগষ্টত দিনৰ ২.৩০ বজাত আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ আহে মাইবাঙৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ ৷ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ১৮/ ২০২৫/১০৮/২৩৮ (বি) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।’’

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্থানীয় অভিভাৱক বিশ্বজিত লাংথাচা আৰু মণিতা হোজাইয়ে হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি মাইবাং থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

‘‘এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগত যদি কোনো অপৰাধজনিত ঘটনাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়, তেনেহ’লে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব’’ বুলি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফাৰুক আহমেদে সংবাদমেলত সদৰী কৰে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ১৬ আগষ্টত মাইবাঙৰ এখন গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ এটা কোঠাত সংঘটিত হোৱা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল ৷ কোঠাটোৰ বিচনাত পৰি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ৷ হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰা মতে, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হোষ্টেলৰ কোঠাৰ চিলিং ফেনত ওলমি নিজৰ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷

