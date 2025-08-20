ETV Bharat / state

কাৰ্বি মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; অভিযুক্তক ফাঁচিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত - DIMA HASAO MURDER CASE

হাফলঙত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও দল-সংগঠনৰ । কাৰ্বি মহিলাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অভিযুক্ত কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ।

Dima Hasao Murder case
কাৰ্বি মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 11:48 AM IST

হাফলং : এগৰাকী কাৰ্বি মহিলাক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ উত্তাল হৈ আছে ডিমা হাছাও জিলা । ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অভিযুক্তক ফাঁচিৰ দাবীত হাফলঙত প্ৰতিবাদ বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ । ঘটনাত জড়িত ৫ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আটাইকেইজন অভিযুক্তই নিম্ন কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কামত জড়িত এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী ।

উল্লেখ্য যে ১৩ আগষ্টৰ সন্ধিয়া উমৰাংছ' আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লংকুৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল ৪৮ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী । নিম্ন কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কামত জড়িত এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ সমীপতে থকা দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে সন্ধানহীন হৈছিল মহিলাগৰাকী ।

অভিযুক্তক ফাঁচিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত (ETV Bharat)

পিছত ১৪ আগষ্টৰ পুৱা লংকু ছকপুৰু এল পি স্কুলৰ পিছফালে জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ । তেতিয়াৰে পৰা উমৰাংছ' আৰু হাফলঙত স্থানীয় সংগঠন আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।

উমৰাংছ' হত্যাকাণ্ডৰ ধৃত অভিযুক্ত (ETV Bharat)

আৰক্ষীয়ে এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ অভিযন্তা মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰিয়ান চৌধুৰী, নেপালৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাণা, বৰপেটাৰ আব্দুল ৰহমান, লংকাৰ সত্য আচাৰ্য আৰু উমৰাংছ'ৰ ষ্টিফেন হাঞ্চে নামৰ ৫ জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

উমৰাংছ' হত্যাকাণ্ডৰ ধৃত অভিযুক্ত (ETV Bharat)

আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও শান্ত হোৱা নাই দল-সংগঠনসমূহ । অভিযুক্তৰ ফাঁচিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে মঙলবাৰে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ, ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা, ডিমাছা মহিলা সমিতি, মণিপুৰী মহিলা সমিতি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিভিন্ন মহিলা সংগঠনে হাফলং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰে ।

উমৰাংছ' হত্যাকাণ্ডৰ ধৃত অভিযুক্ত (ETV Bharat)

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "এয়া ৰাজনীতিৰ সময় নহয় ওলাই আহক আমাৰ লগত ।" প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লগতে কয়, "ইমান ডাঙৰ ঘটনাৰ পিছতো কিয় শুই আছে জিলা আয়ুক্ত ? আজি এই ঘটনা আমাৰ লগত হৈছে কালি আপোনাৰ লগতো হ'ব পাৰে । এই ঘটনা বেংগালুৰু বা উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা নাই আমাৰ ঘৰতে হৈছে । আমাৰ ঘৰতে আমি সুৰক্ষিত নহয় উন্নয়নৰ নামত বহিৰাগতসকলক ভূমি দিয়া হৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ ভণ্টি, বাইদেউ, আইতাক এনেকৈ হত্যা কৰিব সেয়া আমি মানি নলও ।"

উমৰাংছ' হত্যাকাণ্ডৰ ধৃত অভিযুক্ত (ETV Bharat)

ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে ন্যায় নাপালে ২০ হাজাৰ মানুহ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । লগতে ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব বুলিও সকীয়নি দিয়ে । ইফালে ডিমা হাছাও জিলাত থকা বহিৰাগত কোম্পানীয়ে কাম কৰিব নোৱাৰিব বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।

উমৰাংছ' হত্যাকাণ্ডৰ ধৃত অভিযুক্ত (ETV Bharat)

এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লোচাই কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাকলৈও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ এগৰাকী মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "যোৱা ১৩ আগষ্টত দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী । তেতিয়া ৫ নৰপিশাচে মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে । যাৰ বাবে আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লোচা ক'ত লুকাই আছে । এই ঘটনাৰ পিছত আপোনাৰ চেহেৰা দেখা নাই...। বিজেপিয়ে শ্ল'গান দিয়ে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও । কিন্তু এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক ।"

প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "আমি গুৱাহাটী যাব নোৱাৰোঁ, আমি হোজাই-লংকা যাব নোৱাৰোঁ, আমি ক'তো সুৰক্ষিত নহয় । আমাক সুৰক্ষা লাগে । দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত জড়িতসকলক শীঘ্ৰে ফাঁচি দিব লাগে ।"

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ কংগ্ৰেছ নেতা ডেনিয়েল লাংথাচাই কয়, "লংকুত মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ ঘটনা অসম তথা দেশৰ বাবে লজ্জাজনক । এই ঘটনা ডিমা হাছাও জিলাৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যে কিমান বেয়া সেয়া উদঙাই দিলে ।" হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িতসকলৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি ফাঁচি দিয়াৰ দাবী জনায় কংগ্ৰেছ নেতাজনে ।

