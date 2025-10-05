ETV Bharat / state

পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ দুবছৰ উকলিল; কাম নকৰাকৈয়ে ঠিকাদাৰে সৰকালে ধন

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনিত অনিয়ম । পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স ।

পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 8:31 PM IST

হাফলং: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনিত সংঘটিত হৈছে অনিয়ম । পথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে ঠিকাদাৰে সৰকালে ধন । ১২ কিলোমিটাৰ পথৰ নাই কোনো চিন-মোকাম । সেয়েহে এটা অঞ্চললৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ মাইবঙৰ পৰা মুপানৱদী গাঁৱলৈকে ১২ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম যোৱা দুবছৰেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । ফলত মুপানৱদী গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি চহৰৰ লগতে গাঁও সমূহক সংযুক্ত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই আঁচনিৰ ডিমা হাছাও জিলাত সফল ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

পথ নিৰ্মাণৰ কাম নকৰাকৈয়ে ঠিকাদাৰে বিল আদায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জিলাখনৰ মাইবং মহকুমাৰ মুপানৱদী গাঁৱৰ ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয় যে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত মুঠ ৬ কোটি টকা ব্যয় কৰি মাইবঙৰ পৰা মুপানৱদী গাঁৱলৈকে ১২ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিবিদাৰ আহ্বান জনাইছিল । ২০২৩ চনৰ ২৯ মে'ত এই পথ নিৰ্মাণৰ বাবে কাম পাইছিল নগাঁৱৰ ঋষভ জৈন নামৰ এজন ঠিকাদাৰে ; কিন্তু পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকা লাভ কৰাৰ পিচতে ঠিকাদাৰে কাম নকৰাকৈয়ে ৬ কোটি টকাৰ বিল আদায় কৰে ।

তমুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশনা পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, এই আঁচনিৰ অধীনত মাইবঙৰ পৰা মুপানৱদী গাঁৱলৈকে পথ নিৰ্মাণৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ৫ কোটি ৫১ লাখ ৭৭ হাজাৰ ৭৭৭ টকা আৰু এই পথটোৰ চাৰি বছৰ মেৰামতিৰ বাবে ৩১ লাখ ২৬ হাজাৰ টকা আবন্টন দিছিল । এই পথটো নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা আছিল ২০২৪ চনৰ ২৯ মে'; কিন্তু যোৱা দুবছৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নিৰ্মাণ কাৰ্য । সেয়েহে এতিয়া মুপানৱদী গাঁৱৰ ৰাইজে এই ঠিকাদাৰজনক আঁতৰাই স্থানীয় ঠিকাদাৰক কামৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশনা পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"মাইবঙৰ পৰা মুপানৱদী গাঁৱলৈকে প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব । ২০২৩ চনতেই এই পথটোৰ জৰীপ চলাইছিল; কিন্তু আজিলৈকে এই পথটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল ।" তেওঁ পুনৰ অভিযোগ কৰি কয় যে বৰ্তমান এই পথটোৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে । পথটো সম্পূৰ্ণ যান-বাহন চলাচলৰ বাবে অনুপযোগী হৈছে । গাঁৱৰ ৰাইজে মাইবং বজাৰত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী ঘৰলৈ নিজেই কঢ়িয়াব লগীয়া হয় । তদুপৰি মুমূৰ্ষু ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব লগা হয় । কাৰণ পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে গাঁৱত এম্বুলেন্স প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।

পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে মাইবঙৰ পৰা মুপানৱদী গাঁৱলৈ যাবলৈ ১৫ মিনিটৰ পৰা ২০ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন । এতিয়া এই ১২ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লাগে প্ৰায় ডেৰ ঘন্টা সময় । এই পথছোৱাৰ ভিতৰত ৬ কিলোমিটাৰ আকৌ অতি শোচনীয় বুলি কয় স্থানীয় ৰাইজে ।

