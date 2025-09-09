ETV Bharat / state

সময়ৰ সোঁতত পাহৰণিৰ গৰ্ভত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হোমিঅ’পেথি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান

জংঘলে আগুৰি ধৰিছে ১৯৪৭ চনত মাটিৰ তলত স্থাপন কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হোমিঅ’পেথি গৱেষণা লেব'ৰেটৰী ।

first homeopathy research lab in Northeast region is located in golaghat
১৯৪৭ চনত মাটিৰ তলত স্থাপন কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হোমিঅ’পেথি গৱেষণা লেব'ৰেটৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 11:32 AM IST

গোলাঘাট : আজিৰ পৰা সাত দশক পূৰ্বে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম হোমিঅ' ৰিচাৰ্ছ লেব'ৰেটৰী । ১৯৪৭ৰ ১৬ জানুৱাৰীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম হোমিঅ’পেথি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল যদিও আজি সেয়া পাহৰণিৰ গৰ্ভত । এই গৱেষণাৰগাটোত অসম বা ভাৰতৰে নহয়, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰাও বহুতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ।

মাটিৰ তলত স্থাপন কৰা প্ৰথম হোমিঅ' গৱেষণাগাৰ :

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হোমিঅ'পেথি চিকিৎসাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰথম হোমিঅ' গৱেষণাগাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গোলাঘাট জিলাৰ চিনাতলীত । প্ৰয়াত হোমিঅ' চিকিৎসক ডাঃ ভোগেশ্বৰ দত্তৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় দিছিল এই গৱেষণাগাৰটো । এই গৱেষণাগাৰটো মাটিৰ তলত স্থাপন কৰিছিল । এই গৱেষণাগাৰৰ পৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হোমিঅ' চিকিৎসকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল; কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত এই ঐতিহাসিক হোমিঅ' গৱেষণাগাৰটো আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে । হাবি বননিৰে ভৰি পৰিছে।

চিনাতলী আয়ুষ চিকিৎসালয় মুকলি (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই গৱেষণাগাটোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানক আবেদন কৰিছিল যদিও আজিলৈকে এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । এই সম্পৰ্কে প্ৰয়াত ভোগেশ্বৰ দত্তৰ পুত্ৰ ডাঃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তই কয় ,"১৯৪৬ চনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন হোমিঅ'পেথি সন্থা গঠন কৰা হৈছিল গোলাঘাটত । তাৰ পাছত উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথম হোমিঅ’পেথি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ১৯৪৭ৰ ১৬ জানুৱাৰীত গোলাঘাটৰ চিনাতলীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । সেই সময়ত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে শিক্ষিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াত শিক্ষা লৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল ।"

১৯৪৭ চনত মাটিৰ তলত স্থাপন কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হোমিঅ’পেথি গৱেষণা লেব'ৰেটৰী (ETV Bharat Assam)

ডাঃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তই কয়, "বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ যৌথভাবে এখন ১১ জনীয়া সমিতি গঠন কৰা হয় । সেই সমিতিৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি উক্ত স্থানত এখন দহখন বিচনাযুক্ত আয়ুষ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰি সকলো সা-সামগ্ৰী তাত যোগান ধৰিলে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰয়াত ভোগেশ্বৰ দত্তৰ স্মৃতিত এখন হোমিঅ' ইনষ্টিটিউট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ২৫ বিঘা ভূমি সংৰক্ষণ কৰিছে ।"

Homeopath Doctor Bhogeshwar Dutta
হোমিঅ' চিকিৎসক ডাঃ ভোগেশ্বৰ দত্ত (ETV Bharat Assam)

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ :

তেওঁ পুনৰ কয়," ডাঃ ভোগেশ্বৰ দত্তৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ পৰা ১৯৬৭ চনত চিকিৎসক সন্থা লৈ দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । আনহাতে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিনিধিৰ দল এই প্ৰতিষ্ঠান পৰিদৰ্শন কৰি হোমিঅ' ৰিচাৰ্ছ লে'বৰেটৰী ভাৰতৰ একমাত্ৰ মাটিৰ তলত স্থাপন গৱেষণাগাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে ; কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এই যে ভোগেশ্বৰ দত্তৰ নামত এটা বঁটা কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই । বৰ্তমান সেই ঠাইত দহখন বিচনাযুক্ত আয়ুষ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ বাবে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ।"

Homeopath Doctor Bhogeshwar Dutta
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ ডাঃ ভোগেশ্বৰ দত্তৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "পৰিত্য়ক্ত অৱস্থাত থকা গৱেষণাগাৰটো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন জনক কৈছিলো যদিও সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল । এই প্ৰতিষ্ঠানত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হোমিঅ' চিকিৎসক ডাঃ আনোৱাৰা খাতুনে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই সময়ত উক্ত স্থান হাবি- জংঘলেৰে ভৰি আছিল । তাতেই এই প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বহু মানুহ উপকৃত হৈছিল । এই প্ৰতিষ্ঠানত কেৱল অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰেই নহয়, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা বহু শিক্ষিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষায়ে গ্ৰহণ কৰিছিল । আনকি মই নিজে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা হোমিঅ' চিকিৎসক হৈছো ।"

Books related to homeopathy treatment in the Northeast
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ (ETV Bharat Assam)

চিনাতলী আয়ুষ চিকিৎসালয় মুকলি :

আনহাতে এই গৱেষণাগাৰৰ কাষত ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰে এখন দহখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰে । উক্ত চিকিৎসালয়খন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই । চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "চিনাতলী আয়ুষ চিকিৎসালয় আজি মুকলি কৰিছো । আজি এক ঐতিহাসিক মূহুৰ্ত । কাৰণ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হোমিঅ' ৰিচাৰ্ছ লে'বৰেটৰী আছিল এই চিনাতলী অঞ্চলত । এই প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰয়াত ভোগেশ্বৰ দত্তই । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰতিষ্ঠানটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল । তেওঁৰ পুত্ৰ এই ভূমি চৰকাৰক দান দিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এখন চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে । এই চিকিৎসালয়খনৰ নাম পৰৱৰ্তী সময়ত ডাঃ ভোগেশ্বৰ দত্ত আয়ুষ চিকিৎসালয় নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ব ।''

