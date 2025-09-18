আজি নাহৰৰ দেশত চলিল বেলটৰ যুদ্ধ; আছুৰ দখলত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভা
শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন। সভাপতি পদত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আশীষ ভূষণ গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পদত মাধুৰ্য বৰাৰ বৃহৎ জয়।
Published : September 18, 2025 at 9:43 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আহিছে । ১৯৬৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ বৰ্ষ বৌদ্ধ, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ নিজৰ নাম ক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আজি (বৃহস্পতিবাৰ) নাহৰৰ দেশত নিৰ্বাচনী উছাহ । স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনক লৈ উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত । পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাত ১৮ টা পদ আছে যদিও আজি ১৬ টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰসমূহত অধ্যয়ণৰত ৫৫০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভোটদান দিছে ।
ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি-সম্পাদককে ধৰি মুঠ ১৮ টা পদৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিৰ দৌৰত ৩৬ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল । অৱশ্যে ফুটবল সম্পাদকসহ আন এজন বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে জয়লাভ কৰিছে ।
AASU, ABVP, NSUI-ৰ লগতে ছাত্ৰ মুক্তিৰে মুঠ চাৰিটা ফৈদ অথবা আদৰ্শৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ । এইবাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন । কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বিয়লি দুই বজালৈকে অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পিছতেই আবেলি তিনি বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকল বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
মুঠৰ ওপৰত আছুৰ দখলত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভা । নাহৰৰ দেশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত ১১ টা পদতে আছুৰ বৃহৎ জয় । সভাপতিৰ পদত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আশীষ ভূষণ গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পদত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মাধুৰ্য বৰাৰ বৃহৎ জয় ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম :
সভাপতিৰ পদত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আশীষ ভূষণ গগৈয়ে জয়লাভ কৰি কয়, "মই সভাপতিৰ পদত বিজয়ী হৈছো । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে যি ৰায় প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে আমি চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম । সততা, নিষ্ঠা আৰু সাহসেৰে কাম কৰিম বুলি ওলায় আহিছিলো । সততা, নিষ্ঠা মই মা-দেউতাৰ পৰা পাইছো । সাহস মই পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা পাইছো । মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসৰ প্ৰতিগৰাকী আৱাসিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম বুলি আমি ওলাই আহিছো । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ বাবে যিকোনো পৰিস্থিতিলৈ যাবলৈ আমি সাজু আছো । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অনাদি অনন্ত কাললৈকে জিলিকি থাকক তাৰেই আশা কৰিছো ।''
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ধন্যবাদ :
সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়লাভ কৰি মাধুৰ্য বৰাই কয়, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । তাৰ পাছতে মোৰ আপোন ঘৰ পদ্মনাথ গোহাঞি ছাত্ৰ নিবাসৰ প্ৰতিগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে চুবুৰীয়া ছাত্ৰাৱাস মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসৰ লগতে প্ৰতিটো ছাত্ৰাৱাসৰ আৰু ছাত্ৰী নিবাসৰ আৱাসিকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । মই এজন আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী, সেয়ে প্ৰতিজন আছু কৰ্মীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।''
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা সকল :
- সভাপতি - আশীষ ভূষণ গগৈ
- সাধাৰণ সম্পাদক - মাধুৰ্য বৰা
- সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক - কিংকৰ দাস
- সাংস্কৃতিক সম্পাদক - চানদ্বীপ বুঢ়াগোহাঁই
- সাহিত্য আৰু সুকুমাৰ কলা সম্পাদক - সৃষ্টি গগৈ
- সাধাৰণ ক্ৰীড়া সম্পাদক - প্ৰিয়ানুজ কলিতা
- আন্তঃক্ৰীড়া সম্পাদক - কংকণা পেগু
- ভলীবল সম্পাদক - পৰশমনি সোণোৱাল
- ছাত্ৰ জীৰণি কোঠা সম্পাদক - তাৰিক নাৱাজ
- সমাজসেৱা সম্পাদক - লিজা কাশ্যপ
- ফুটবল সম্পাদক - ৰিয়া দাস