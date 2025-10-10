ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৩৭৫ কোটি টকাৰ কাম চলি আছে : পীযুষ হাজৰীকা
দ্বিতীয় ৰাজধানীক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ আশ্বাস জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ ৷
Published : October 10, 2025 at 11:31 AM IST
ডিব্ৰুগড় : ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কোটি টকা খৰচ কৰি জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল যদিও জিঅ' বেগ আঁচনিয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়াৱহতা ।
ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ মূল চহৰখনৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাত চৰম ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ ! এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ লোকৰ মনৰ কথা ৷ খৰালি কালতো ডিব্ৰুগড়ত বৰলুইতৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াক লৈ আতংকিত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক । চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰলুইতৰ খহনীয়াই বিপদ মাতিছে ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ । সুৰক্ষা বান্ধৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি ।
বৰলুইতৰ খহনীয়াই সুৰক্ষা বান্ধ ছিঙি নিলেই ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ সোমাই আহিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী । ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ডিব্ৰুগড়ৰ কছাৰী ঘাটত গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।
ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে পীযুষ হাজৰীকাই খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে, ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ সুৰক্ষা বান্ধৰ কাষতে চপৰা চপৰকৈ খহি নিমিষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত উটি গ'ল শ শ জিঅ' বেগ । ইতিমধ্যে এখন বিশাল খেলপথাৰ, এটা যোগাসনৰ পকী কেন্দ্ৰ আৰু পূজা বিসৰ্জ্জন দিয়া স্থলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে । ইয়াৰ পাছত জলসম্পদ বিভাগৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীখন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে সেয়াহে লক্ষ্যণীয় হ'ব ।
- খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে কাম হ'ব :
চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰলুইতৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে খহনীয়া । ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে প্ৰায় 32 হাজাৰ চি টাইপ জিঅ'বেগ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈ ইতিমধ্যে বেগৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে কাম হ'ব । ডিব্ৰুগড়ৰ শেহতীয়াকৈ যি ঠাইত খহনীয়া হৈছে কিয় হৈছে তাক চাই থকা হৈছে । আন ঠাইসমূহত হোৱা খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধ ইতিমধ্যে প্ৰায় হৈ গৈছে । ডিব্ৰুগড়ত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰায় ৩৭৫ কোটি টকা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ।’’
- ডিব্ৰুগড়ক লৈ বহুত ছিৰিয়াছ জলসম্পদ বিভাগ আৰু বিভাগৰ মন্ত্ৰী :
জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কঠিন । কেতিয়াবা প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছতো খহাই লৈ যায় । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৰে খৰস্ৰোতা নদীক ভেটা দিয়াটো কঠিন আৰু এশ শতাংশ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । আজি পৰ্যন্ত আমি ৯০% সফল হৈছো । ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিব নালাগে । আমি ডিব্ৰুগড়ক লৈ বহু ছিৰিয়াছ । ডিব্ৰুগড়ত কিবা হ'লে আমি দৌৰি আহো । ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো ।’’
