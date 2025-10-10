ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৩৭৫ কোটি টকাৰ কাম চলি আছে : পীযুষ হাজৰীকা

দ্বিতীয় ৰাজধানীক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ আশ্বাস জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ ৷

erosion crisis in Dibrugarh
বৰলুইতৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ (Pijush Hazarika's FB Page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 11:31 AM IST

ডিব্ৰুগড় : ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কোটি টকা খৰচ কৰি জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল যদিও জিঅ' বেগ আঁচনিয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়াৱহতা ।

ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ মূল চহৰখনৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাত চৰম ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ ! এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ লোকৰ মনৰ কথা ৷ খৰালি কালতো ডিব্ৰুগড়ত বৰলুইতৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াক লৈ আতংকিত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক । চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰলুইতৰ খহনীয়াই বিপদ মাতিছে ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ । সুৰক্ষা বান্ধৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি ।

পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

বৰলুইতৰ খহনীয়াই সুৰক্ষা বান্ধ ছিঙি নিলেই ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ সোমাই আহিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী । ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ডিব্ৰুগড়ৰ কছাৰী ঘাটত গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

Dibrugarh faces erosion crisis
খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কোটি টকা খৰচ কৰি জিঅ' বেগৰ ব্যৱহাৰ (Pijush Hazarika's FB Page)

ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে পীযুষ হাজৰীকাই খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।‌

erosion crisis in Dibrugarh
খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কোটি টকা খৰচ কৰি জিঅ' বেগৰ ব্যৱহাৰ (Pijush Hazarika's FB Page)

উল্লেখযোগ্য যে, ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ সুৰক্ষা বান্ধৰ কাষতে চপৰা চপৰকৈ খহি নিমিষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত উটি গ'ল শ শ জিঅ' বেগ । ইতিমধ্যে এখন বিশাল খেলপথাৰ, এটা যোগাসনৰ পকী কেন্দ্ৰ আৰু পূজা বিসৰ্জ্জন দিয়া স্থলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে । ইয়াৰ পাছত জলসম্পদ বিভাগৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীখন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে সেয়াহে লক্ষ্যণীয় হ'ব ।‌

Dibrugarh faces erosion crisis
খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কোটি টকা খৰচ কৰি জিঅ' বেগৰ ব্যৱহাৰ (Pijush Hazarika's FB Page)
  • খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে কাম হ'ব :

চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰলুইতৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে খহনীয়া । ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে প্ৰায় 32 হাজাৰ চি টাইপ জিঅ'বেগ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈ ইতিমধ্যে বেগৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে কাম হ'ব । ডিব্ৰুগড়ৰ শেহতীয়াকৈ যি ঠাইত খহনীয়া হৈছে কিয় হৈছে তাক চাই থকা হৈছে ।‌ আন ঠাইসমূহত হোৱা খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধ ইতিমধ্যে প্ৰায় হৈ গৈছে । ডিব্ৰুগড়ত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰায় ৩৭৫ কোটি টকা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ।’’

Dibrugarh faces erosion crisis
বৰলুইতৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ (Pijush Hazarika's FB Page)
  • ডিব্ৰুগড়ক লৈ বহুত ছিৰিয়াছ‌ জলসম্পদ বিভাগ আৰু বিভাগৰ মন্ত্ৰী :

জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কঠিন । কেতিয়াবা প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছতো খহাই লৈ যায় । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৰে খৰস্ৰোতা নদীক ভেটা দিয়াটো কঠিন আৰু এশ শতাংশ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । আজি পৰ্যন্ত আমি ৯০% সফল হৈছো । ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিব নালাগে । আমি ডিব্ৰুগড়ক লৈ বহু ছিৰিয়াছ । ডিব্ৰুগড়ত কিবা হ'লে আমি দৌৰি আহো । ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো ।’’

Dibrugarh faces erosion crisis
বৰলুইতৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ (Pijush Hazarika's FB Page)
