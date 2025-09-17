বিষ্ণু ৰাভাৰ পৰা ৰাজীৱ শদিয়ালৈকে... জাকৈ-খালৈৰ পৰা ভঁৰালঘৰলৈকে... যদুমণিৰ হাতত যেন যাদুহে আছে !
আধুনিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ ভাস্কৰ্য শিল্পত নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে । অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো তেওঁ আজি সমাদৃত ।
Published : September 17, 2025 at 2:26 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ চৰ্চা চলি আহিছে । সময়ৰ লগে লগে ভাস্কৰ্য শিল্পক লৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাও আৰম্ভ কৰিছে শিল্পীসকলে । কাৰণ, সময় সলনিৰ লগে লগে সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তাও সলনি হৈছে । অতীতত শিলত খোদিত কৰি নিৰ্মাণ কৰা ভাস্কৰ্য ক্ৰমাগতভাৱে পোৰা মাটি, কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ৰ সৈতে মিলাই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আধুনিক সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় বিভিন্ন সামগ্ৰী ।
আমি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বা ৰাজপথৰ কাষতে দেখা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ আবক্ষ তথা প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ চালে চকুৰোৱা ধৰণৰ হয় । সাধাৰণ দৃষ্টিৰে প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠা প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ দেখিলে মন পুলকিত হৈ উঠে । প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰা এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ আঁৰতেই লুকাই থাকে ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ কষ্ট আৰু সাধনা । নিজৰ সৃষ্টিকৰ্মৰে জগত জিনিবলৈ প্ৰতিদিনে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী হ'ল ডিব্ৰুগড় বকপৰাৰ যদুমণি গগৈ ।
১৯৯৬ চনত গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী চাৰু-কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা পাছতে ২০০০ চনৰ পৰা নিজৰ গৃহতে আৰম্ভ কৰিছে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সাধনা । বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে ভাস্কৰ্য শিল্পক নতুনত্ব দিবলৈ নিৰলস প্ৰচেষ্টা চলাইছে ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে ।
জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভাৰ পৰা ৰাজীৱ শদিয়ালৈকে, ৰাম-লক্ষ্মণৰ পৰা বিভিন্ন যোদ্ধা, খেলুৱৈৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চিত হোৱা যদুমণি গগৈ কেৱল অসমতেই নহয় অসমৰ বাহিৰৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শিল্পকলাৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভাস্কৰ্য শিল্পৰ দ্বাৰা অসমীয়া সমাজ জীৱন দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস :
প্ৰাণ নহ'লেও সাধাৰণ দৃষ্টিৰে প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চিত হৈ পৰা ভাস্কৰ্য শিল্পী যদুমণি গগৈৰ পৰা তেওঁৰ শিল্পকলাৰ যাত্ৰাটোৰ কথা জানিবলৈ বিচৰাত তেওঁ কয়, "বিগত ১৫ বছৰ ধৰি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ । প্ৰথমে আমি চেপেটা ধৰণৰ ৱালত লগাব পৰা ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । বৰ্তমান সময়ত আমি গোটা ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । বজাৰত সাধাৰণভাৱে পোৱা ভাস্কৰ্যৰ বিপৰীতে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কিছু ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ । অসমীয়াৰ বিহু, জাপিৰ লগতে অসমীয়াৰ দৈনন্দিন প্ৰতিচ্ছবি জাকৈ, ভঁৰাল ঘৰ আদি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ দ্বাৰা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰ যাত্ৰা ?
ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "১৯৯৬ চনত গুৱাহাটীৰ চাৰু-কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বহুদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ শিক্ষক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ । নিজৰ এই বিষয়টোত আগ্ৰহ আৰু প্ৰতিভা থকা বাবে নিজেই কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । প্ৰথমে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক সামৰি কিছু বস্তু নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । ৰাইজে বস্তুসমূহ আদৰি লোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে এই শিল্প কলাত জড়িত হৈ পৰিলোঁ ।"
বহিঃৰাজ্যতো সমাদৃত :
কি কি লেখত ল'বলগীয়া ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে যদুমনি গগৈয়ে ? সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "আমি প্ৰথম চেপেটা ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ যদিও বিগত ১০ বছৰ মানৰ পৰা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি স্থাপন কৰিছোঁ । চৰাইদেউৰ খুমটাইত ২৫ ফুট ওখ স্বৰ্গদেউ চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । স্বামী বিবেকানন্দ, ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহৰ লগতে অসম আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন যোদ্ধাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছোঁ । বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় কিছু আহি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যিসমূহ কম মূল্যত ৰাইজে ক্ৰয় কৰিব পাৰে । ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বহু ঠাইত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি স্থাপন কৰিছোঁ । বিশেষকৈ অৰুণাচলত বহু যোদ্ধাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ।"
গ্ৰাহকৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি
বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ঘৰত বা কাৰ্যালয়ত সজাই থব পৰা বিভিন্ন ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰি বজাৰ দখল কৰাত সফল হৈছে যদুমনি গগৈ । তেওঁ কয়, "আমি প্ৰথমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ । ৰাইজে আদৰি লৈছিল । ৰাইজে যেতিয়া ভাল পাইছে, এতিয়া ঘৰৰ পৰাই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি লৈ যায় । মই ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বিভিন্ন কাম কৰিছোঁ । ৰাজ্যৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ হোটেলৰো কাম কৰিছোঁ । সেইবিলাক ভাস্কৰ্য দেখি বহুতে মোৰ ঘৰৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ যায় ।"
ভাস্কৰ্য শিল্পত নতুন পদ্ধতি
বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে ভাস্কৰ্য শিল্পক নতুনত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছে এই গৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে । তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো সমাদৃত হৈছে । ভাস্কৰ্য শিল্পত ব্যৱহৃত বিভিন্ন কেঁচা সামগ্ৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আগতে আমি কাঠেৰে সকলো সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, যদিও পাছলৈ পোৰা মাটিৰ পৰাই ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । অসমীয়া সমাজ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় সকলো বিলাক আমি পোৰা মাটিৰে কৰিছিলোঁ । কিন্তু পোৰা মাটি বা টেৰাকোটাৰে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈছিল । কাৰণ সহজেই ভাগি পৰিছিল । ৰাইজে সহজে নিব পৰা মূৰ্তি বিচাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেইবাবে নতুন পদ্ধতিৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । সম্পূৰ্ণ ফাইবাৰ গ্লাছ আৰু কিছু দ্ৰব্য মিশ্ৰণ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ । ফাইবাৰ গ্লাছেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে পাতল হয় আৰু কম দামতেই দিব পাৰি । ৰাইজে নতুন পদ্ধতিত নিৰ্মাণ কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বেছি হৈছে । সেয়ে আমি ফাইবাৰ গ্লাছত নিৰ্মাণ কৰাৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিছোঁ ।"
কৰ্ম সংস্থাপনৰ পথ মুকলি
ভাস্কৰ্য শিল্পৰ জৰিয়তে যদুমণি গগৈয়ে কেৱল নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে তেনে নহয় । স্থানীয় ১০ জন অসমীয়া যুৱককো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই সন্দৰ্ভত যদুমণি গগৈয়ে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত অকলে সকলো কাম কৰিছিলোঁ । কিন্তু ৰাইজৰ অৰ্ডাৰ বাঢ়ি যোৱাত গাঁৱৰ যুৱকসকলক একত্ৰিত কৰি এটা দল গঠন কৰি কাম কৰিছোঁ । এতিয়া ১০ জন যুৱকে মোৰ সৈতে কাম কৰি আছে । যিহেতু ভাস্কৰ্য শিল্প এটা জটিল কাম গতিকে যুৱকসকলক প্ৰথমে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তাৰ পাছত নিৰ্মাণত জড়িত হ'ব পাৰে । এতিয়া মোৰ লগত কাম কৰি থকাসকলে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভাস্কৰ্য শিল্পৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি আহিলে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি হ'ব বহু নতুন প্ৰজন্মৰ ।"
লগতে পঢ়ক :বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংঘাত অসম সাহিত্য সভাই সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া কৰিছে : ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী