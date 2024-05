চলন্ত ৰে’লৰ পৰাই ক’লৈ গ’ল ৰাজীৱ কোচ; চিন্তিত পৰিয়াল - Missing out of state

Updated : May 3, 2024, 11:26 AM IST

Published : May 3, 2024, 10:35 AM IST

চলন্ত ৰে’লৰ পৰাই ক’লৈ গ’ল ৰাজীৱ কোচ; চিন্তিত পৰিয়াল - Missing out of state

চলন্ত ৰে’লৰ পৰা ক’লৈ গ’ল ৰাজীৱ কোচ; চিন্তিত পৰিয়াল (ETV Bharat Assam) ধেমাজি, 3 মে’ : কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হ’ল ধেমাজিৰ এজন যুৱক ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজন ধেমাজিৰ ৰাজীৱ কোঁচ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, ধেমাজি জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী নিলখ পঞ্চায়ত পশ্চিম নিলখ গাঁৱৰ দুটি কণমানি সন্তানৰ পিতৃ ৰাজীৱ কোঁচে কামৰ সন্ধানত 20 এপ্ৰিল, শনিবাৰৰ সন্ধিয়া 7:55 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেৰালা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল । ৰে’লেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বিগত 22 এপ্ৰিলৰ নিশা 8 বাজি 5 মিনিটলৈকে ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল যদিও আচম্বিতে একেদিনাই নিশা 11:03 মিনিটত এটি অচিনাকি নম্বৰযোগে ৰাজীৱ কোঁচৰ পৰিয়ালটোলৈ এটা ফোন আহে ৷ উক্ত ফোনকলযোগে কোঁচৰ পৰিয়ালক কেৰালা অভিমুখী কোঁচ চলন্ত ৰে’লৰ পৰা পৰি যোৱা বুলি অৱগত কৰে । অৱশ্যে তাৰ পাচৰে পৰাই ৰাজীৱ কোঁচৰ পৰিয়ালে কোচ সন্দৰ্ভত কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ সমান্তৰালভাৱে, উক্ত অচিনাকী নম্বৰটোৰ গৰাকীৰ সৈতে বাৰাম্বাৰ যোগাযোগৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছিল যদিও সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হয় দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো ৷ উপায়বিহীন হৈ পৰিয়ালটোয়ে আৰক্ষী আৰু ৰে’ল বিভাগত অভিযোগ দাখিল কৰে যদিও আজিকোপতি কোনো শুংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি জনায় । উপায়ন্তৰ হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাইজৰ সহায়-সহযোগিতা বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ৷ কোনো সদাশয় লোকে সন্ধান পালে 60007 68972 নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কাতৰ আহবান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে ৷ উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত অথবা ৰে’লেৰে যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত ঘটা এনে অবাঞ্চিত ঘটনাই সৰ্বাসাধাৰণ লোকক তথা ৰে’লেৰে যাত্ৰা কৰা লোকসকলক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ লগতে পঢ়ক: নগাঁৱত পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে নেকি নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ ? বোৱাৰীসহ কেইবাগৰাকী যুৱতী, কিশোৰী নিৰুদ্দেশ - Students Missing

