নগাঁও: ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰ । হাজাৰ হাজাৰ জনতাই সমদল কৰি গহপুৰ, ঢেকীয়াজুলি থানা অভিমুখে আগবাঢ়িছিল ৷ স্বাধীনতাৰ সপোন বুকুত বান্ধি লৈ সমদল কৰা ৰাইজক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা কৰিছিল ৷ আৰক্ষীৰ গুলীকো কেৰেপ নকৰি পতাকা থানাৰ মূধচত উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই গুলীয়ে বুকু ভেদ কৰিছিল শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ ।
ব্ৰিটিছক খেদি দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে হোৱা আন্দোলনত নগাঁও জিলাৰো আছে এক অনবদ্য অৱদান । অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ শ্বহীদৰ তালিকা অনুসৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ ৯ গৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ আহুতি দিছিল । অৱশ্য়ে নগাঁও জিলাৰেই আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত ব্ৰিটিছৰ হাতত হেৰুৱাইছিল নিজৰ প্ৰাণ । নগাঁৱৰ এইগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ জন্মগাঁৱত অৱশেষত উন্মোচন কৰা হ’ল তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি ।
শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ জন্ম :
নগাঁও জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সম্পাদক নিলৰঞ্জন শৰ্মাই জনোৱা তথ্য অনুসৰি, নগাঁৱৰ বেবেজীয়া চাৰিআলিৰ পৰা মাত্ৰ ১ কিলোমিটাৰ পশ্চিমৰ জামুগুৰি গাওঁখনতেই ১৯১৭ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বীৰগৰাকীৰ নাম হৈছে মনবৰ নাথ । পিতৃ ঘুটুলাই নাথ আৰু মাতৃ জানেশ্বৰী দেৱী । সেই সময়ত জামুগুৰিৰ মাজখণ্ডত থকা একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনতেই প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল মনবৰ নাথে । প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়েই মনবৰ নাথৰ পৰিয়ালটো কৃষিকাৰ্যৰ বাবে জামুগুৰিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভেটি মাটি ভবং নাথক বিক্ৰী কৰি ১৯৩৭ চনত কন্দলী মৌজাৰ কচুপীত গাঁৱলৈ স্থানান্তৰিত হয় ।
স্বাধীনতা ৰণৰ আকুল আহ্বানত গৈছিল তেজপুৰলৈ :
কচুপীতত তেওঁলোকে প্ৰথম গাঁৱৰ সীমাত শেষৰ হাবিৰ ফালে ঘৰ সাজি বাস কৰিছিল; কিন্তু বাঘৰ ভয়ত পিছলৈ যজ্ঞোৰাম নাথৰ পৰা চুত নাথৰ ঘৰৰ কাষতে অকণমান মাটি কিনি বসবাস কৰে । জামুগুৰিতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিছিল । স্বাধীনতা ৰণৰ আকুল আহ্বানত মনবৰ নাথে তেওঁৰ বন্ধু চুত নাথৰ সৈতে তেজপুৰলৈ যায় । তাতেই ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱাক লগ পায় ।
মৃত্যু বাহিনীৰ প্ৰথমগৰাকী সদস্য :
১৯৪২ চনৰ ৮ আগষ্টত মুম্বাইত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীত ভাৰত ত্যাগ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ হোৱাৰ পিছতেই মহাত্মা গান্ধী প্ৰমুখ্যে আন্দোলনৰ আগশাৰীৰ প্ৰায় সকলো নেতাকেই ইংৰাজে কাৰাৰুদ্ধ কৰিছিল । অসমতো গোপীনাথ বৰদলৈৰ দৰে নেতাসকল কাৰাৰুদ্ধ হোৱাত অসমৰ আন্দোলনৰ গুৰিবঠা ধৰা বিপ্লৱী শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা সংগঠিত মৃত্যু বাহিনীৰ (১৫ ৰ পৰা ৪৫ বছৰীয়া) তেওঁ প্ৰথম সদস্য হিচাপে নামভৰ্তি কৰে ।
যাযাবৰী জীৱনেৰে দেশমাতৃক সেৱা :
তেজপুৰৰ জহামাৰীৰ তেওঁলোকৰে সম্বন্ধীয় বলাই নাথ বৰাৰ ঘৰত আৰু বলাই নাথৰ ককায়েক নিঃসন্তান হোৱাৰ বাবে ককায়েকৰ ঘৰত আৰু পিছলৈ কংগ্ৰেছ কেম্পত দেশমুক্তি আন্দোলনৰ কামত ব্যস্ত থাকি তেওঁ এক যাযাবৰী জীৱন কটাইছিল । জহামাৰীৰ কংগ্ৰেছ শিবিৰটোতেই থাকি স্থানীয় ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে যেনে-তেনে এমুঠি খাই দেশ উদ্ধাৰৰ কামত লাগি পৰিছিল ।
স্বৰাজৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী :
ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অতিকৈ স্মৰণীয় দিন আছিল ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰ । এই দিনটোতে ভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পৰিকল্পনা মতে ভাৰতৰ জাতীয় অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজৰ কোঠ স্বৰূপ পুলিচ থানাসমূহত স্বৰাজৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ দৰং জিলাত ঘোষণা কৰা হয় ।
মোতকৈ আগতে কাকো মৰিব দিব নোৱাৰো :
সেই উপলক্ষে বৰগাঁও শইকীয়া চুবুৰীৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত ১৯৪২ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী পুস্পলতা দাসৰ সভাপতিত্বত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল । সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি প্ৰতিখন থানালৈ যোৱা শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল মৃত্যুবাহিনীৰ একোজন স্বেচ্ছাসেৱক বা সেৱিকাই । তেতিয়া মনবৰ নাথে ঠিয় হৈ হাতযোৰ কৰি কৈছিল " মোৰ ঘৰ নগাঁৱত,পৰিয়াল বুলিবলৈ ইয়াত মোৰ কোনো নাই যদিও ইয়াৰ সকলোৱে মোৰ আপোন । কংগ্ৰেছ কেম্পত থাকি মই ৰাইজৰ চাউল খাই আছো । সেয়েহে মোতকৈ আগতে মই কাকো মৰিব দিব নোৱাৰো ।"
সমদলৰ প্ৰথম পতাকাধাৰী ৰূপে মনবৰ নাথ :
দ্বিতীয় নায়ক চন্দ্ৰ নাথেও প্ৰথম পতাকাধাৰী হিচাপে যাবলৈ বিচৰাত দুয়োৰে মাজত হোৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ শেষত ঢেকীয়াজুলি থানালৈ যাব লগা শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব লৈ পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় মনবৰ নাথক আৰু গহপুৰ থানালৈ যাব লগা শোভাযাত্ৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰিব দিয়া হয় কিশোৰী কনকলতাক । সমদলৰ প্ৰথম পতাকাধাৰী ৰূপে মনবৰ নাথক পিন্ধনত হাফপেন্ট আৰু দুটা জেপ থকাৰ লগতে বাহুত পুলিচৰ চোলাত লগোৱাৰ দৰে চ'লজাৰ থকা খদ্দৰৰ বগা হাফছাৰ্ট, মূৰত গান্ধী টুপী, ডিঙিত ৰঙা জবা ফুলৰ মালা আৰু কপালত ৰঙা চন্দনৰ তিলক আদিৰে সুশোভিত কৰি ধূপ-দীপেৰে অৰ্চনা কৰি সেনাপতি সদৃশ বৰণেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল ।
আইসকলে উৰুলী ধ্বনি দিলে । মনবৰ নাথে দেশবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি সমৱেত ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু লৈ ঢেকীয়াজুলি থানাত ইংৰাজৰ পতাকাৰ ঠাইত স্বৰাজৰ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে জহামাৰীৰ পৰা চাৰি মাইল জোৰা বৃহৎ সমদলৰ নেতৃত্ব বহন কৰি ঢেকীয়াজুলি থানাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ল । কাৱৈমাৰী, ঘটুৱা, নাহৰবাৰী, বৰগাঁও, ঠেলামৰা, কেহেৰুখণ্ডা, বৰচলা, হুগ্ৰাজুলি, শিঙৰী আদিৰ পৰাও বহু ৰাইজে আহি ঢেকীয়াজুলি থানাৰ সন্মুখত প্ৰায় ছয় হেজাৰমান মুক্তিকামী নিৰস্ত্ৰ জনতা লগ হ'ল ।
আৰক্ষীৰ সকীয়নিলৈও নকৰিলে ভয় :
থানাৰ দাৰোগা মুহিধৰে চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিলেই গুলী কৰি দিয়া হ'ব বুলি হুমকি দিয়াত সমদলকাৰীসকলে হুলস্থূল কৰি চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলালে । এই হুলস্থূলৰ মাজতেই সুবিধা বুজি মনবৰ নাথে পুলিচৰ বেহু ভেদ কৰি আন এগৰাকী নায়ক গোলোক চন্দ্ৰ নেওঁগৰ সহযোগত এডাল বাঁহৰ জখলাৰে থানা ভৱনৰ মুধচলৈ উঠি গৈ দক্ষিণ পূৱ মুধচত উৰি থকা পৰাধীনতাৰ প্ৰতীক বৃটিছৰ ইউনিয়ন জেক আঁতৰাই ভাৰতৰ স্বৰাজৰ পতাকা উৰুৱাই 'বন্দে মাতৰম্' ধ্বনি দিলে ।
সেই মুহূৰ্ততে ব্ৰিটিছৰ পুলিচৰ বন্দুকৰ গুলীয়ে ঢেকীয়াজুলিৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছিল । নিমিষতে গুলীয়ে মনবৰ নাথৰ বুকু ভেদ কৰিলে । অহিংসাৰ পূজাৰী সাহসী যুৱক মনবৰ নাথৰ দেহা তেজেৰে তুমৰলি হৈ ত্ৰিৰংগা সহিতে থানাৰ মুধচৰ পৰা বাগৰি আহি থানাৰ বাকৰিত ঢলি পৰিল ।
মনবৰ নাথ মৃত্যুশয্যাত ঢলি পৰোতে ত্ৰিৰংগা পতাকাখন মাটিত পৰিবলৈ নিদি মৃত্যু বাহিনীৰ দ্বিতীয় গৰাকী নায়ক মনবৰ নাথৰ বন্ধু চন্দ্ৰ নাথে পতাকাখন থাপ মাৰি তুলি ধৰিলেগৈ; কিন্তু পুলিচৰ লাঠিৰ প্ৰহাৰ আৰু বেয়নেটৰ খোঁচত তেওঁৰ শৰীৰো ক্ৰমে নিথৰ হৈ পৰিল । চন্দ্ৰ নাথৰ হাতৰ পৰাও যেতিয়া পতাকাখন ঢলি পৰিবৰ উপক্ৰম হৈছিল ঠিক তেনে সময়তে "স্বাধীনতা পণ নতুবা মৰণ" মহামন্ত্ৰত দীক্ষিত হোৱা মৃত্যু বাহিনীৰ তৃতীয় নায়ক গোলোক চন্দ্ৰ নেওঁগৰ ৬৩ বছৰীয়া মাতৃ কুমলী দেৱীয়ে নিশ্চিত মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা পুত্ৰক বচাবৰ বাবে তেওঁক পাছ পেলাই নিজে আগবাঢ়ি গৈ বন্দুকৰ গুলী বুকুত পাতি দেশপ্ৰেম আৰু মাতৃ স্নেহৰ কীৰ্তি অমৰ কৰি থৈ গ'ল ।
মনবৰ নাথৰ বংশ বৃক্ষ:
নগাঁও জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সম্পাদক নিলৰঞ্জন শৰ্মাই, "মনবৰ নাথৰ পিতৃ ঘূটুলাই নাথ আৰু মাতৃ জানেকী দেৱীৰ দুই পুত্ৰ আৰু দুজনী ছোৱালী আছিল । তেওঁলোকৰ নাম আছিল ক্ৰমে পিপিলা নাথ, মনেশ্বৰী দেৱী, মনবৰ নাথ আৰু মঞ্জিৰা দেৱী । মনবৰ নাথৰ ককায়েক পিপিলা নাথৰ সন্তান কেইজন হৈছে ক্ৰমে দীপেশ্বৰ নাথ, জানুৰাম নাথ, নালীয়া নাথ, জানেকী দেৱী আৰু বাচেকী দেৱী । মনেশ্বৰীক বিয়া দিয়ে তেজপুৰ জামুগুৰিৰ নৰসিং নাথলৈ । তেওঁলোকৰ দুজন সন্তান হৈছে ক্ৰমে ভেলেক নাথ আৰু কালীয়া নাথ । দীপেশ্বৰ নাথে অবিবাহিত হৈ থাকে । মনবৰ নাথৰ ভনীয়েক মঞ্জিৰা দেৱীক বিয়া দিয়ে ঝুমুৰমুৰৰ কুতুহাপাৰাত। জানুৰামৰ পুত্ৰ হৈছে দেৱকান্ত নাথ আৰু নিৰ্মল নাথ । নালীয়া নাথে কাকীৰ ন-খুঁটিত বসবাস কৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "১৯৩৭ চনতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো জামুগুৰিৰ নিজা মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি খেতি মাটিৰ সন্ধানত কচুপীতলৈ যায় । তাত তেওঁলোকে লোৱা মাটিখিনি হাবিৰ কাষত হোৱাৰ বাবে বাঘে বৰকৈ আমনি কৰাত কচুপীতৰ শিশুৰাম নাথৰ পিতাক যজ্ঞোৰামে নিজৰ গোহালিৰ কাষতেই ঘৰ সাজি থাকিব দিয়ে ।"
এই প্ৰসংগত লেখক হেমন্ত কুমাৰ নাথে কয়,"শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ জীৱনী লিখাৰ বাবে ১৯৯২ চনত অসম সাহিত্য় সভাৰ গোৰেশ্বৰ অধিৱেশনলৈ গৈছিলো । তাত অসম সাহিত্য় সভাৰ বিদায়ী সভাপতি নিৰ্মল প্ৰভা দেৱী আৰু নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি লক্ষ্য়ধৰ চৌদুৰীক লগ পাওঁ । গোৰেশ্বৰৰ পৰা ৰে'লেৰে আহি থাকোতে তেজপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত 'অগ্নিগড়' পত্ৰিকাত এটা প্ৰৱন্ধত শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ নামটো মনবৰ কছাৰী বুলি প্ৰকাশ পাইছিল ।"
শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন :
শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ জন্মগাঁও নগাঁৱৰ জামুগুৰিত শ্বহীদগৰাকীৰ নামত এখন বিদ্যালয় থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি শেহতীয়াকৈ শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে লেখক হেমন্ত কুমাৰ নাথে । শনিবাৰে সদৌ অসম নাথ যোগী সন্মিলনীয়ে নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ মনবৰ নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।