শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৱেদন দাখিল কৰা অধিবক্তাজন কোন ?

শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আৱেদন দাখিল কৰিছে এগৰাকী অধিবক্তাই ৷ স্বাভাৱিকতে এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উঠিছে- কোন এইজন অধিবক্তা ?

Raj Kamal
ৰাজ কমল (@rajkamal)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সৈতে যিসকলৰ নাম সাঙোৰ খাইছে বা যিসকল অভিযুক্ত কিম্বা যিসকলক এই গোচৰত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইসকলৰ হৈ কোনোধৰণৰ আইনী সাহাৰ্য আগনবঢ়োৱাৰ বাবে সদৌ অসম উকীল সন্থাই এক সিদ্ধান্ত লৈ সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছিল ৷

সমূহ আইনজীৱীলৈ এই সংক্ৰান্তত আহ্বানো জনাইছিল সদৌ অসম উকীল সন্থাই ৷ সন্থাৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়েই হওঁক বা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা সীমাহীন আদৰ-মৰমৰ বাবেই হওঁক এই পৰ্যন্ত অসমৰ কোনো অধিবক্তা আগবাঢ়ি অহা নাই শ্যামকানু মহন্ত কিম্বা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ হৈ আইনী সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ ৷

তেনে সময়তে কিন্তু শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আৱেদন দাখিল কৰিছে এগৰাকী অধিবক্তাই ৷ স্বাভাৱিকতে এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উঠিছে- কোন এইজন অধিবক্তা ?

জানক শ্যামকানুৰ অধিবক্তাৰ বিষয়ে:

তেওঁৰ নাম ৰাজ কমল ৷ পেচাত অধিবক্তা এই ৰাজ কমলে আজিৰ তাৰিখত ওকালতি কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৷ এটা সময়ত তেওঁ আছিল পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা ৷ সেই দায়িত্বত তেওঁ আছিল 2017 চনৰ পৰা 2021 ৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে, যিসময়ত পঞ্জাৱত চলিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসন ৷

পঞ্জাৱৰ সেই সময়ৰ শাসনাধিষ্ঠ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনেই তেওঁক অতিৰিক্ত মহাধিবক্তাৰূপে নিযুক্তি দিছিল ৷ পুনেৰ ছিম্বিয়ছিছ ল' স্কুলৰ পৰা 2006 চনত আইনৰ স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা ৰাজ কমল উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তা ৷

কেৱল সিমানেই নহয়, তেওঁৰ আছে নিজাকৈ আইনী প্ৰতিষ্ঠানো ৷ দক্ষিণ দিল্লীত অৱস্থিত অভয় লিগেল এল এল পি নামৰ কোম্পানীটোৰ তেওঁ হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু মেনেজিং পাৰ্টনাৰ ৷

2007 চনত বেংগালুৰুৰ এন এল এছ আই ইউৰ পৰা বিজিনেছ ল'ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লোৱা ৰাজ কমলে 2014 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অধিবক্তাৰূপে কাম আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰ মাজতে 2007 চনৰ পৰা 2012 চনলৈকে তেওঁ দিল্লী শিখ গুৰুদ্বাৰা পৰিচালনা সমিতিৰ ষ্টেণ্ডিং কাউঞ্চেলৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷

