ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা

ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৮ গৰাকী আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৭ গৰাকী শিক্ষকক মানপত্ৰ আৰু গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
Published : September 5, 2025 at 9:37 PM IST
তেজপুৰ: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহত শুকুৰবাৰে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো ৬৪ সংখ্যক শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ৷
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষকসকলক বঁটা প্ৰদান কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে এতিয়াৰে পৰা প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে মহাবিদ্যালয় আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীকো সামৰি লৈ অধ্যাপক সহকাৰী অধ্যাপকসকলক গৱেষণাৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি কয় ।
ভাষণ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৪ ৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৫ ৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এ গ্ৰেড লাভ কৰা ৰাজ্যৰ ৬ খন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক সন্মানিত কৰা বুলি কয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাসেতু এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মাজুলী, ধেমাজি, শিৱসাগৰ জিলাই প্ৰদৰ্শন কৰা সফলতাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
আদৰণি ভাষণত শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে এক সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ অৱদান শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে আজি কৃতী শিক্ষকৰ ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ৷
লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতো বিভিন্ন দিশত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসকল তথা ২০২৪-২৫ শিক্ষাবৰ্ষত NAAC ৰ জৰিয়তে এ গ্ৰেড স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মহাবিদ্যালয়সমূহক এই অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
এইবাৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ১৫ গৰাকীকৈ কৃতী শিক্ষকক এই অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ৷ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত নিজৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে পেটেণ্ট লাভ কৰা চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তা, NAAC ৰ A-Grade স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৬ খন মহাবিদ্যালয়, NCC ৰ জৰিয়তে সেৱা আগবঢ়োৱা চাৰিগৰাকীকৈ সহকাৰী অধ্যাপক, কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে পেটেণ্ট লাভ কৰা পাঁচগৰাকীকৈ সহকাৰী অধ্যাপকক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে উল্লেখ কৰে যে বিভাগীয় পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰা উচিত । শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুক সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে শিক্ষাদানত ব্ৰতী হ'বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানক ক্লীন আৰু গ্ৰীণ কেম্পাছ হিচাপে গঢ়ি তোলাত জোৰ দিয়ে ।
শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে শিক্ষাৰ মান ঊৰ্ধগামী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ফলস্বৰূপে ২০২১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় পঞ্চাশ হাজাৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে । আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে যাতে আজিৰ বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ যুগত আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰতিখন উচ্চ-প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল, বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ, সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালক ড৹ ওমপ্ৰকাশ প্ৰমুখ্যে শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল, বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ।
