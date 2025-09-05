ETV Bharat / state

ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা

ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৮ গৰাকী আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৭ গৰাকী শিক্ষকক মানপত্ৰ আৰু গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

TEACHERS DAY 2025
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈছিল এই অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2025 at 9:37 PM IST

3 Min Read

তেজপুৰ: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহত শুকুৰবাৰে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো ৬৪ সংখ্যক শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।

এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ৷

TEACHERS DAY 2025
ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষকসকলক বঁটা প্ৰদান কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে এতিয়াৰে পৰা প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে মহাবিদ্যালয় আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীকো সামৰি লৈ অধ্যাপক সহকাৰী অধ্যাপকসকলক গৱেষণাৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি কয় ।

ভাষণ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৪ ৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৫ ৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এ গ্ৰেড লাভ কৰা ৰাজ্যৰ ৬ খন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক সন্মানিত কৰা বুলি কয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাসেতু এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মাজুলী, ধেমাজি, শিৱসাগৰ জিলাই প্ৰদৰ্শন কৰা সফলতাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

আদৰণি ভাষণত শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে এক সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ অৱদান শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে আজি কৃতী শিক্ষকৰ ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ৷

TEACHERS DAY 2025
ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতো বিভিন্ন দিশত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসকল তথা ২০২৪-২৫ শিক্ষাবৰ্ষত NAAC ৰ জৰিয়তে এ গ্ৰেড স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মহাবিদ্যালয়সমূহক এই অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

এইবাৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ১৫ গৰাকীকৈ কৃতী শিক্ষকক এই অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ৷ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত নিজৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে পেটেণ্ট লাভ কৰা চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তা, NAAC ৰ A-Grade স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৬ খন মহাবিদ্যালয়, NCC ৰ জৰিয়তে সেৱা আগবঢ়োৱা চাৰিগৰাকীকৈ সহকাৰী অধ্যাপক, কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে পেটেণ্ট লাভ কৰা পাঁচগৰাকীকৈ সহকাৰী অধ্যাপকক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে উল্লেখ কৰে যে বিভাগীয় পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰা উচিত । শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুক সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে শিক্ষাদানত ব্ৰতী হ'বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানক ক্লীন আৰু গ্ৰীণ কেম্পাছ হিচাপে গঢ়ি তোলাত জোৰ দিয়ে ।

TEACHERS DAY 2025
উপস্থিত লোকসকলৰ একাংশ (ETV Bharat Assam)

শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে শিক্ষাৰ মান ঊৰ্ধগামী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ফলস্বৰূপে ২০২১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় পঞ্চাশ হাজাৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে । আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে যাতে আজিৰ বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ যুগত আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰতিখন উচ্চ-প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল, বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ, সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালক ড৹ ওমপ্ৰকাশ প্ৰমুখ্যে শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল, বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: হাত কাঁহী লৈ প্ৰতিবাদী শিক্ষকে ক'লে: হনুমান হোৱা হ'লে বুকু ফালি দেখুৱালোহেঁতেন

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমTEZPUR UNIVERSITYDIRECTOR OF HIGHER EDUCATION ASSAMশিক্ষক দিৱস ২০২৫TEACHERS DAY 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.