ETV Bharat / state

এইবাৰো ৬০০ টকাতে দিব লাগিব দুযোৰ ইউনিফর্ম : সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নিৰ্দেশনা, মান উৎকৃষ্ট নহ'লে নাকচ হ'ব ইউনিফর্ম - DEPARTMENT OF EDUCATION

ইউনিফৰ্মৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ । নিৰ্দিষ্ট নিৰিখতে যোগান ধৰিব লাগিব উৎকৃষ্টমানৰ ইউনিফৰ্ম ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
এইবাৰো ৬০০ টকাতে দিব লাগিব দুযোৰ ইউনিফর্ম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 5:56 PM IST

4 Min Read

গুৱাহাটী: প্ৰতিটো ক্ষেত্রতে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্রাৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে । কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিপৰীতে পুঁজিৰ যোগান বৃদ্ধি নকৰি উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন ইউনিফর্ম যোগানৰ বাবে এইবছৰো এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ শিক্ষাই । ইউনিফৰ্মৰ মান উন্নত কৰিবলৈ বহুকেইটা নির্দেশনা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু যোগনধাৰী প্ৰতিষ্ঠানক উদ্দেশ্যি জাৰি কৰা হৈছে ।

কিন্তু দুযোৰা পোছাকৰ বাবত ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ এইবছৰো এটকাও বৃদ্ধি কৰা নাই । প্রতিবছৰে বয়-বস্তুৰ লগতে কাপোৰ কানিৰ দামো বৃদ্ধি পাই আছে । কিন্তু ইউনিফৰ্মৰ দামহে নবঢ়ায় সমগ্র শিক্ষাই । সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বাবত অহা কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নত মানৰ কাপোৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা ইউনিফৰ্ম যোগান নধৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে আৰক্ষী থানাত ফৌজদাৰী গোচৰ তৰাৰো হুমকি দিয়ে । কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে সমগ্র শিক্ষাৰ পুঁজিৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজা পুঁজি অতিৰিক্তকৈ আবণ্টন দি কণ কণ শিক্ষার্থীসকলে উৎকৃষ্ট মানৰ কাপোৰেৰে ইউনিফর্ম পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
৬০০ টকাত এইবছৰো দুযোৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰিব (ETV Bharat Assam)

প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে মাত্র ৬০০ টকাত এইবছৰো দুযোৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰিবলৈ সমগ্ৰ শিক্ষাই নিৰ্দেশনা দিছে । সেই অনুসৰি ১২ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইউনিফৰ্মৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পুঁজি ব্যয়ৰ ব্যাৱহাৰিক প্ৰমাণ-পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব । যোৱা বছৰ যিসকল যোগানকাৰীয়ে এছ অ' পি অনুসৰি ইউনিফর্ম যোগান ধৰা নাছিল তেওঁলোকক ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নিৰ্দেশনা, মান উৎকৃষ্ট নহ'লে নাকচ হ'ব ইউনিফর্ম (ETV Bharat Assam)

সমগ্র শিক্ষাই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিটো শিশুৰ দেহৰ আকাৰ অনুসৰি ইউনিফর্ম পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ইউনিফৰ্ম চিলাই কৰাৰ আগতে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানটোৱে ইউনিফৰ্মৰ জোখ ল'ব লাগিব । বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিলৈ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰৰ এটা ফৰ্মেট প্ৰেৰণ কৰিব সমগ্র শিক্ষাই । যোগানকাৰীৰ নাম, বিক্রেতাই ইউনিফৰ্ম যোগানৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰা বিদ্যালয়ৰ নাম, ইউনিফৰ্মৰ বেছ নং, কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ড নাম আদি সবিশেষ আপলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা সেতু এপত কৰিব লাগিব ।

নিৰ্দেশনা অনুসৰি যদি ইউনিফর্মসমূহ নিৰ্ধাৰিত জোখ, উৎকৃষ্ট মান অনুসৰি পোৱা নাযায় তেন্তে বিদ্যালয়সমূহে ইউনিফর্ম নাকচ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবত কোনোধৰণৰ ধন আদায় দিয়া নহ'ব আৰু যোগানকাৰীয়ে নিজৰ খৰচত নতুন ইউনিফৰ্মৰ ছেট যোগান ধৰিব লাগিব ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
ইউনিফৰ্মৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ সভাপতি আৰু সদস্য-সম্পাদকৰ স্বাক্ষৰিত সংশ্লিষ্ট ব্লক মিছন সমন্বয়কক ক্ৰয় কৰা ইউনিফৰ্ম নিৰ্দিষ্ট কৰা অনুসৰি হোৱা বুলি প্রমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব । ব্লক মিছন সমন্বয়কে প্রতিবেদন পৰীক্ষা কৰিব আৰু প্ৰতিবেদন জিলা মিছনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব । জিলা মিছন সমন্বয়কে প্রতিবেদন পৰীক্ষা কৰিব আৰু যদি কোনো বিচ্যুতি ধৰা পৰে তেন্তে প্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব পাৰিব ।

বিদ্যালয় পর্যায়ত যিকোনো বিসংগতি দেখা পালে তৎক্ষণাৎ জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা মিছন সমন্বয়কক অৱগত কৰিব লাগিব । জিলা আয়ুক্তই যিকোনো সময়তে ইউনিফৰ্মৰ মান পৰীক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব । বহু নির্দেশনাৰে সমগ্ৰ শিক্ষাই ইউনিফর্ম যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
নিৰ্দিষ্ট নিৰিখতে যোগান ধৰিব লাগিব উৎকৃষ্টমানৰ ইউনিফৰ্ম (ETV Bharat Assam)

এই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে কয় যে বৰ্তমান সময়ত ৬০০ টকাত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দুযোৰা বাদেই বৰং এযোৰা উৎকৃষ্ট মানৰ ইউনিফৰ্ম পোৱাটো অসুবিধা । এই কথা সকলোৱে জানে যদিও নাজানে সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে । প্ৰতিবছৰে ইউনিফৰ্ম যোগানৰ সময়ত বহু চৰ্ত জাৰি কৰা হয় আৰু যাৰ ফলত সমস্যাত পৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতি ।

লগতে পঢ়ক: সাত হাজাৰ মহিলাই একেলগে থিয়নাম প্ৰদৰ্শন কৰি ৰচিলে অভিলেখ - ASSAM BOOK OF RECORDS

ৰজা নাগক্ষৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা প্ৰাচীন, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল গন্ধিয়া গাঁৱৰ কথাৰে... - A HISTORICAL VILLAGE STORY

গুৱাহাটী: প্ৰতিটো ক্ষেত্রতে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্রাৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে । কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিপৰীতে পুঁজিৰ যোগান বৃদ্ধি নকৰি উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন ইউনিফর্ম যোগানৰ বাবে এইবছৰো এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ শিক্ষাই । ইউনিফৰ্মৰ মান উন্নত কৰিবলৈ বহুকেইটা নির্দেশনা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু যোগনধাৰী প্ৰতিষ্ঠানক উদ্দেশ্যি জাৰি কৰা হৈছে ।

কিন্তু দুযোৰা পোছাকৰ বাবত ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ এইবছৰো এটকাও বৃদ্ধি কৰা নাই । প্রতিবছৰে বয়-বস্তুৰ লগতে কাপোৰ কানিৰ দামো বৃদ্ধি পাই আছে । কিন্তু ইউনিফৰ্মৰ দামহে নবঢ়ায় সমগ্র শিক্ষাই । সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বাবত অহা কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নত মানৰ কাপোৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা ইউনিফৰ্ম যোগান নধৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে আৰক্ষী থানাত ফৌজদাৰী গোচৰ তৰাৰো হুমকি দিয়ে । কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে সমগ্র শিক্ষাৰ পুঁজিৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজা পুঁজি অতিৰিক্তকৈ আবণ্টন দি কণ কণ শিক্ষার্থীসকলে উৎকৃষ্ট মানৰ কাপোৰেৰে ইউনিফর্ম পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
৬০০ টকাত এইবছৰো দুযোৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰিব (ETV Bharat Assam)

প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে মাত্র ৬০০ টকাত এইবছৰো দুযোৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰিবলৈ সমগ্ৰ শিক্ষাই নিৰ্দেশনা দিছে । সেই অনুসৰি ১২ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইউনিফৰ্মৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পুঁজি ব্যয়ৰ ব্যাৱহাৰিক প্ৰমাণ-পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব । যোৱা বছৰ যিসকল যোগানকাৰীয়ে এছ অ' পি অনুসৰি ইউনিফর্ম যোগান ধৰা নাছিল তেওঁলোকক ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নিৰ্দেশনা, মান উৎকৃষ্ট নহ'লে নাকচ হ'ব ইউনিফর্ম (ETV Bharat Assam)

সমগ্র শিক্ষাই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিটো শিশুৰ দেহৰ আকাৰ অনুসৰি ইউনিফর্ম পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ইউনিফৰ্ম চিলাই কৰাৰ আগতে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানটোৱে ইউনিফৰ্মৰ জোখ ল'ব লাগিব । বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিলৈ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰৰ এটা ফৰ্মেট প্ৰেৰণ কৰিব সমগ্র শিক্ষাই । যোগানকাৰীৰ নাম, বিক্রেতাই ইউনিফৰ্ম যোগানৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰা বিদ্যালয়ৰ নাম, ইউনিফৰ্মৰ বেছ নং, কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ড নাম আদি সবিশেষ আপলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা সেতু এপত কৰিব লাগিব ।

নিৰ্দেশনা অনুসৰি যদি ইউনিফর্মসমূহ নিৰ্ধাৰিত জোখ, উৎকৃষ্ট মান অনুসৰি পোৱা নাযায় তেন্তে বিদ্যালয়সমূহে ইউনিফর্ম নাকচ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবত কোনোধৰণৰ ধন আদায় দিয়া নহ'ব আৰু যোগানকাৰীয়ে নিজৰ খৰচত নতুন ইউনিফৰ্মৰ ছেট যোগান ধৰিব লাগিব ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
ইউনিফৰ্মৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ সভাপতি আৰু সদস্য-সম্পাদকৰ স্বাক্ষৰিত সংশ্লিষ্ট ব্লক মিছন সমন্বয়কক ক্ৰয় কৰা ইউনিফৰ্ম নিৰ্দিষ্ট কৰা অনুসৰি হোৱা বুলি প্রমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব । ব্লক মিছন সমন্বয়কে প্রতিবেদন পৰীক্ষা কৰিব আৰু প্ৰতিবেদন জিলা মিছনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব । জিলা মিছন সমন্বয়কে প্রতিবেদন পৰীক্ষা কৰিব আৰু যদি কোনো বিচ্যুতি ধৰা পৰে তেন্তে প্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব পাৰিব ।

বিদ্যালয় পর্যায়ত যিকোনো বিসংগতি দেখা পালে তৎক্ষণাৎ জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা মিছন সমন্বয়কক অৱগত কৰিব লাগিব । জিলা আয়ুক্তই যিকোনো সময়তে ইউনিফৰ্মৰ মান পৰীক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব । বহু নির্দেশনাৰে সমগ্ৰ শিক্ষাই ইউনিফর্ম যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।

Department of Education order that If the quality is not excellent Uniforms will be rejected
নিৰ্দিষ্ট নিৰিখতে যোগান ধৰিব লাগিব উৎকৃষ্টমানৰ ইউনিফৰ্ম (ETV Bharat Assam)

এই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে কয় যে বৰ্তমান সময়ত ৬০০ টকাত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দুযোৰা বাদেই বৰং এযোৰা উৎকৃষ্ট মানৰ ইউনিফৰ্ম পোৱাটো অসুবিধা । এই কথা সকলোৱে জানে যদিও নাজানে সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে । প্ৰতিবছৰে ইউনিফৰ্ম যোগানৰ সময়ত বহু চৰ্ত জাৰি কৰা হয় আৰু যাৰ ফলত সমস্যাত পৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতি ।

লগতে পঢ়ক: সাত হাজাৰ মহিলাই একেলগে থিয়নাম প্ৰদৰ্শন কৰি ৰচিলে অভিলেখ - ASSAM BOOK OF RECORDS

ৰজা নাগক্ষৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা প্ৰাচীন, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল গন্ধিয়া গাঁৱৰ কথাৰে... - A HISTORICAL VILLAGE STORY

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIFORMS FOR GOVT SCHOOLEXCELLENT QUALITY UNIFORMSইটিভি ভাৰত অসমEDUCATION DEPARTMENT OF ASSAMDEPARTMENT OF EDUCATION

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.