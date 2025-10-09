মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পিছতে ২৫ নৱেম্বৰলৈ স্থগিত মৰাণসকলৰ প্ৰতিবাদ
৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা মৰাণসকলৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক ।
Published : October 9, 2025 at 1:06 PM IST
ডিব্ৰুগড়: জনজাতিকৰণৰ দাবীত উজনিত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । চৰকাৰে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কাৰ্যকৰী নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহ । বিগত এটা মাহে তিনিচুকীয়াত মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । বৃহৎ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ, জোঁৰ সমদল কৰি তিনিচুকীয়াৰ জন-জীৱন স্তব্ধ কৰি দিছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে । অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা কয়লা, চাহ, কাঠ, তেলৰ ৰপ্তানি বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে উজনিত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
একপ্ৰকাৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহে ৰাজপথ কঁপাই তোলাৰ পাছত চৰকাৰৰ মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃহৎ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ, জোঁৰ সমদলৰ পাছত মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত বুধবাৰে নিশা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত বহিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
কেইবা ঘণ্টা ধৰি জনগোষ্ঠীৰ দুই শতাধিক ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী । এই আলোচনাৰ পাছতেই ২৫ নৱেম্বৰলৈকে জনজাতিকৰণ দাবীত প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহে ।
উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক ঐক্য মঞ্চৰ সৈতে জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ পৃথকে পৃথকে আন্দোলন কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছত জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবনে নাই সেয়াহে লক্ষ্যণীয় হ'ব !
মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা :
ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হৈ সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্ৰ বড়াই কয়, "পূৰ্বে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত আলোচনা হৈছিল গুৱাহাটীত । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ কথা কৈছিল । সেয়ে আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অহা ২৫ নৱেম্বৰত বিধানসভাত জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি বিষয়টো সমাধান কৰাৰ আশ্বাস দিছে । আজি জনজাতিকৰণৰ লগতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে । আমি আশা কৰিছোঁ সমাধান হ'ব । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আশ্বাস দিছে আমি শেষবাৰৰ বাবে মানি লৈছোঁ । ২৫ নৱেম্বৰৰ পাছত জনজাতিৰকৰণ নহ'লে পুনৰ আন্দোলন কৰা হ'ব বুলিও আলোচনাত কোৱা হৈছে ।"
অৰুণাচলৰ মৰাণসকলে লাভ কৰা নাই মৌলিক অধিকাৰ :
অৰুণাচলত বাস কৰি থকা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ প্ৰসংগত পলিন্দ্ৰ বড়াই কয়, "বহু বছৰৰ পৰা অৰুণাচলত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ বাস কৰি আছে । অৰুণাচলত থকা মৰাণসকলে কোনো অধিকাৰ লাভ কৰা নাই । থাকিবলৈ, পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ অধিকাৰ লাভ কৰা নাই । ইয়াৰ পাছতে অৰুণাচলত থকা সকলৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অসম চৰকাৰে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ পৰা আন নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক :বন্ধ হৈ পৰিল ১২৫ খন চাহ বাগিচা; প্ৰতিবাদৰ বাবে ওলাই আহিল সকলো