সৰুপথাৰ: আজি ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত কুশল কোঁৱৰৰ ঠাইত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰে । সমান্তৰালকৈ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ সহযোগত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰলৈ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কৰা হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হাতে হাতে ত্ৰিৰংগা লৈ বন্দে মাতৰত, ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে যাত্ৰা কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ ফাঁচি কাঠত মৃত্যুবৰণ কৰা কুশল কোঁৱৰক কৰা হয় স্মৰণ । শ্বহীদগৰাকীক স্মৰণ কৰি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই কয়,"অগ্নি যুগৰ ফিৰিঙতি । ৰূপকোঁৱৰ আৰু ভূপেন দাই যেনেকৈ গাই গৈছে । এইগৰাকীয়েই হৈছে বিয়াল্লিছৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতি সৌধ । স্মৃতি সৌধৰ সন্মুখত আছে ৰে'ল লাইন ।"
হেম বৰুৱাই কি লিখিছিল কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে:
অধ্যাপকগৰাকীয়ে কয়,"আমি গৌৰৱেৰে কব পাৰোঁ যে, মহাত্মা গান্ধীৰ 'ডু অৰ ডাই' নীতি আৰু ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত সৰুপথাৰৰ নিচিনা প্ৰত্যন্তৰ ঠাইত নিৰ্ভীকতাৰে নেতৃত্ব লৈছিল এইজনা কুশল কোঁৱৰে । যাক হেম বৰুৱাই তেওঁৰ ৰচনাত কৈছিল হেমিল্টন, অখ্যাত গাঁৱৰ হেমিল্টন । আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধত কিদৰে কেৰিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা গৈ আলেকজেণ্ডাৰ হেমিল্টনে তেখেতৰ নেতৃত্বত আমেৰিকাক এক নতুনত্ব দিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যন্তৰ এলেকাৰ স্বাধীনতাৰ সৈনিক কুশল কোঁৱৰে তেখেতৰ এই কাৰ্যৰ দ্ধাৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । কুশল কোঁৱৰৰ এই অৱদানক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে, সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভক্ষণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ ।"
অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই পুনৰ কয়,"যোৰহাট জে'লত তেখেত যেতিয়া কুশল কোঁৱৰ বন্দী হৈ আছিল সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ কৃষ্ণ গোস্বামী, অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলিও কওঁ গোপীনাথ বৰদলৈ, সিদ্ধিনাথ শৰ্মাকে ধৰি এই লোকসকলৰ সাক্ষাৎ লভিছিল । তেওঁলোকে কুশল কোঁৱৰৰ সন্দৰ্ভত লিখিছে যে কিদৰে এজন স্থিতপ্ৰজ্ঞ ব্যক্তি আছিল কুশল । অখ্যাত অঞ্চলৰ পৰা যোৱা গান্ধীৰ ভক্ত কুশল কিদৰে ব্ৰিটিছৰ শোষণৰ বলি হৈছিল । কিদৰে তেওঁ নিৰ্দোষী হৈয়ো ৰে'ল বগৰোৱাৰ অপৰাধত তেখেতে ফাঁচি কাঠত ওলমিছিল । তাৰ সূদোত্তৰ আমি আজিও নাপালোঁ । এতিয়াও এই বিষয়ত গৱেষণাৰ থল আছে ।"
চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ দৰে সুউচ্চ মূৰ্তি কুশল কোঁৱৰৰ হ'ব লাগে:
দত্তই পুনৰ কয়,"কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতি সৌধৰ ওচৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ দৰে এটা সুউচ্চ মূৰ্তি হওক । যাতে প্ৰত্যোকখন ট্ৰেইনৰ যাত্ৰীয়ে এই মহান শ্বহীদগৰাকীক দেখি স্মৰণ কৰিব পাৰে । সৰুপথাৰৰ ৰে'ল ষ্টেচনটোৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ৰেল ষ্টেচন হওঁক । কুশলৰ স্মৃতিত প্ৰত্যেকখন ট্ৰেইন ২ মিনিটৰ বাবে সৰুপথাৰত ৰওঁক ।"
