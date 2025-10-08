ETV Bharat / state

বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে দিব গোচৰ ।

Riniki Bhuyan Sharma
বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 10:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নী তথা উদ্যোগী মহিলা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই । চি জে এম আদালতত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ । ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত ফেশ্বন শ্ব' পতা বুলি অখিল গগৈয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এই অভিযোগ নসাৎ কৰি ৰিণিকি শৰ্মা ভূঞাৰ হৈ আজি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আদালতত মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰে অধিবক্তা কিশোৰ দত্তই ।

অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় যে দূৰ-দূৰণিলৈও নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ সৈতে ব্যক্তিগত বা গল্ডেন থ্ৰেডছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । কাইলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া হ'ব বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা আনসকলৰ বিৰুদ্ধেও হ’ব গোচৰ । অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ শুনানি ৩০ অক্টোবৰত হ'ব । ইফালে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰিণিকি শৰ্মা ভূঞাই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দিয়াৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বিধায়ক অখিল গগৈকে ধৰি একাংশই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পাছতে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি লৈ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছতো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ প্ৰতিষ্ঠান 'গল্ডেন থ্ৰেডছ'ৰ দ্বাৰা আয়োজিত ফেশ্বন শ্ব’ চলি আছিল বুলি অভিযোগ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে শ্যামকানু মহন্তৰ কি সম্পৰ্ক সেই বিষয়ত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । তাৰ মাজতে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ নাম সাঙুৰিও কেইবাখনো থানাত জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ দাখিল হৈছিল অভিযোগ । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতেই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

আজি তেওঁ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰিছে । অহা ৩০ অক্টোবৰত কামৰূপ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালত এই গোচৰৰ প্ৰথম শুনানি অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে ৯ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধেও মানহানিৰ গোচৰ তৰিব বুলি ৰিণিকি শৰ্মা ভূঞাই উল্লেখ কৰিছে । সমান্তৰালকৈ সামাজিক মাধ্যমত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰিণিকি শৰ্মা ভূঞাই কয়, "এই কঠিন সময়ত মই মোৰ জীৱনত গভীৰভাৱে সন্মান কৰা আৰু উদ্যোগপতি হিচাপে মোৰ যাত্ৰাৰ অংশ হৈ থকা এজন মহান ব্যক্তিৰ নাম কোনো ধৰণে জড়িত নকৰিবলৈ বাছি লৈছো । তেওঁৰ সংগীত আৰু অমূল্য সহায়-সহযোগে নিউজ লাইভৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰৰ পৰা আজিলৈকে আগবাঢ়ি যোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে । এনে এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্বক ৰাজনৈতিক খেললৈ টানি অনা বিষয়তো সঁচাকৈয়ে হতাশজনক, বিশেষকৈ যিসময়ত আমি সকলোৰে একত্ৰিত হৈ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ কৰাটো উচিত ।"

ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই আৰু কয় যে তেওঁৰ প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড দ্বাৰা অখিল গগৈক ছিংগাপুৰলৈ যাবলৈ সহায় কৰিব । তেওঁক এটা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ টিকট, ছিংগাপুৰৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত থকাৰ ব্যৱস্থাৰ কৰি দিব যাতে তেওঁ যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগৰ প্ৰমাণসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে । অখিল গগৈয়ে এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত অহা ৩০ অক্টোবৰত আদালতত প্ৰথম শুনানিৰ সময়ত সাক্ষাৎ কৰিম বুলি ৰিণিকি শৰ্মা ভূঞাই সামজিক মাধ্যম যোগে কয় ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গক লৈ অখিল গগৈয়ে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

For All Latest Updates

TAGGED:

DEFAMATION CASEMLA AKHIL GOGOILURINJYOTI GOGOIইটিভি ভাৰত অসমRINIKI BHUYAN SHARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.