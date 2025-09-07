গেষ্ট হাউছত ৰহস্য়জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ; হত্য়া নে চৰম সিদ্ধান্ত ?

গেষ্ট হাউছত ৰহস্য়জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ; হত্য়া নে চৰম সিদ্ধান্ত ?
গেষ্ট হাউছৰ কোঠাৰ ভিতৰত কেনেকৈ ঘটিছিল ঘটনাটো ?
Published : September 7, 2025 at 2:16 PM IST
গুৱাহাটী : মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ গেষ্ট হাউছত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা । টুছনজ গেষ্ট হাউছত উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ। গেষ্ট হাউছটোৰ কোঠাৰ ভিতৰত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰৰ মৃতদেহ । একেটা কোঠাতে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ ৩৫ বছৰীয়া মকিবুৰ ৰহমান নামৰ আন এজনৰ মৃতদেহ ।
আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত মকিবুৰ ৰহমানে কিশোৰজনক হত্যা কৰি পিচত জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । ১৫ বছৰীয়া দশম শ্ৰেণীত পঢ়া কিশোৰজনৰ ঘৰ চানমাৰিৰ গণেশ নগৰত । আনহাতে গণেশ নগৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে মকিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজন । কিশোৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি, শনিবাৰে দিনত ১১ মান বজাত ঘৰৰ পৰা কিশোৰজন ওলাই গৈছিল । দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাবলৈ কিশোৰজন ঘৰলৈ উভতি নহাত মাতৃয়ে ফোন কৰিছিল । তেতিয়া কিশোৰজনে খানাপাৰাৰ ফালে থকা বুলি মাকক জনাইছিল ।
মকিবুৰে নতুন গাড়ী লোৱা বাবে বাহিৰতে পাৰ্টী খাব বুলি কৈছিল কিশোৰজনে । কিন্তু সন্ধিয়ালৈ কিশোৰজনে উভতি নহাত মাতৃয়ে ফোন কৰাত ফোনটো অফ হৈ আছিলে । নিশালৈ কিশোৰজন উভতি নহাত পিতৃয়ে চানমাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত চানমাৰি আৰক্ষী আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে মকিবুৰ ৰহমানৰ থাৰ বাহনখনৰ জি পি এছ লোকেচন ট্ৰেক কৰি বৰবাৰীৰ এই গেষ্ট হাউছটোত অভিযান চলাওতেই প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ দুটা । ইয়াৰ পিচতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তদন্ত ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে কয়, "শনিবাৰে নিশা চানমাৰি থানাত কিশোৰ এজন সন্ধানহীন হোৱা খবৰ আহিছিল । সেই খবৰৰ ভিত্তিত চানমাৰি আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে নিশাই অভিযান চলাই টুছনজ গেষ্ট হাউছত অভিযান চলাই মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । কিশোৰটোৰ মৃতদেহটো গেষ্ট হাউছৰ কোঠাটোৰ বিচনাত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত পৰি আছিল আৰু মকিবুৰ ৰহমানৰ মৃতদেহ চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ আমি তদন্ত কৰি আছো । ৫ ছেপ্টেম্বৰত মকিবুৰ ৰহমান আহিছিল টুছনজ গেষ্ট হাউছত । ৬ ছেপ্টেম্বৰ কিশোৰজন আহিছিল গেষ্ট হাউছত । প্ৰাথমিক তদন্তত আমি সন্দেহ কৰিছো কিশোৰজনক হত্যা কৰি পিছত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মজিবুৰ ৰহমানে ।"
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)