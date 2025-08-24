নগাঁও : নগাঁৱৰ ৰাইদঙীয়াত শনিবাৰে নিশা এন আৰ চিৰ নথি উদ্ধাৰক লৈ জিলাখনত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । এন আৰ চিৰ নথি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতেই জিলা আয়ুক্তই স্পষ্ট কৰিলে এই নথি উদ্ধাৰ ঘটনাৰ ঘটনা ।
শনিবাৰে নিশা হঠাৎ এজন ঠেলাচালকে ঠেলাত বস্তাই বস্তাই কাগজ লৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই বটদ্ৰৱাৰ ৰাইদঙীয়াত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি খুচৰি চোৱাত কাগজসমূহ এন আৰ চিৰ আচল নথি বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতেই খবৰ দিয়ে স্থানীয় জাজৰি আৰক্ষী থানাত । লগে লগে জাজৰি থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ এন আৰ চিৰ নথিসমূহ জব্দ কৰাৰ লগতে ইক্রমূল হুছেইন নামৰ ঠেলাচলকজনকো আটক কৰে । উদ্ধাৰ হোৱা এন আৰ চিৰ নথিসমূহৰ বহু নথিত ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ বুলি স্থানীয় লোক নিশ্চিত হয় ।
এন আৰ চিৰ আচল নথি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতেই দেওবাৰে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয়, “বটদ্ৰৱাৰ ৰাইদঙীয়াত উদ্ধাৰ হোৱা এন আৰ চিৰ নথিসমূহ এন আৰ চিৰ সময়ত প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰা নথি । এইসমূহ নথি জমা লোৱাৰ পাছতেই ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পাছত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল । ডিজিটেলাইজ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত ইতিমধ্যেই সকলোৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে অথবা বাদ পৰিছে । উদ্ধাৰ হোৱা নথিসমূহ আলিটাঙনিৰ জামগুৰি পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় পূব অংশ, অলিটাঙণি জামগুৰি পঞ্চায়ত পঞ্চিম অংশ, জুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ড পূব অংশ, পশ্চিম অংশ আৰু ৰামপুৰ সত্ৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় এন আৰ চি কেন্দ্ৰৰ । "
উক্ত এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰসমূহৰ এন আৰ চি নথিসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পাছত এই নথিসমূহ প্ৰথমে বটদ্ৰৱাৰ সতিৰাধিকা হাইস্কুলৰ গৃহত ৰখা হৈছিল যদিও উক্ত গৃহটি ভাঙিবলগীয়া হোৱাত নথিসমূহ স্কুলখনৰ সন্মুখৰ এখন হাস্পতালৰ গৃহত সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল বুলি কয় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়,"এই গৃহটোৰ পৰাই নথিসমূহ এজন দুস্কৃতিকাৰীয়ে অব্যৱহৃত হাস্পতালৰ গৃহৰ তলা ভাঙি কাৱাৰীৱালাক বিক্ৰী কৰিছিল । নথিসমূহ লৈ গৈ থকা কাৱাৰীৱালা ইক্রমূল হুছেইনক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু নথিসমূহ বিক্ৰী কৰা দুস্কৃতিকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তেওঁকো আটক কৰা হ’ব ।”
উদ্ধাৰ হোৱা এই নথিসমূহৰে কোনেও কোনো নাম অন্তৰ্ভুক্ত অথবা কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিষয়টোক আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলিও কয় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।