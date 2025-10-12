কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 12, 2025 at 2:53 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 6:56 AM IST
মেষ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰাত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি : আজি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ আপুনি এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আজি আপুনি কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷
সিংহ ৰাশি : বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ তেনেকুৱাত সদায় যোগ-অনুশীলন কৰা ভাল ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কাৰ্য-ব্যৱসায় সাৱধানে কৰিব ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায়, কর্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত, বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷
মকৰ ৰাশি : আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কর্মপ্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আজি শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আবেলি আপুনি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব, প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ কর্মৰ প্ৰশংসা হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷