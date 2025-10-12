ETV Bharat / state

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

Daily Horoscope of 12th October 2025
ৰাশিফল… (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2025 at 5:00 AM IST

3 Min Read
  1. মেষ ৰাশি : বিপদৰ আশংকা নাই । কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল । ভাল লক্ষ্যত সফল হʼব । বন্ধুৰ লগত তৰ্কত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
  2. বৃষ ৰাশি : বিপদৰ আশংকা আছে । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ কর্মত পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । কর্মত জীৱনত বিপদত পৰিব পাৰে । যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে ।
  3. মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো শুভ । লক্ষ্যত সফল ।
  4. কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে । লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
  5. সিংহ ৰাশি : জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰখা উচিত । বিপদৰ আশংকা নাই, তথাপিও নতুন ব্যৱসায় কৰাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।
  6. কন্যা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰৰ্গ লগতে ব্যক্তিগত জীৱনতো প্ৰভাৱা পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্য সফল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ।
  7. তুলা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । ভাগ্য প্ৰায় ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল । আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত ফল লাভ ।
  9. ধনু ৰাশি : আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ বিপদৰ আশংকা নাই । দিনটো প্ৰায় ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । নাম আৰু সুনাম হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
  10. মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : বিদেশৰলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰে । আজি ভাগ্য ভাল । দিনটো ভাল । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল । বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব । বাধা-বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ।
  12. মীন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । আজি ভাগ্য ভাল । নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত মনোযোগ দিব । সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰে ।

