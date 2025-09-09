ETV Bharat / state

একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

DAILY HOROSCOPE FOR 9TH SEPTEMBER 2025
ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 5:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : শান্ত হৈ কর্ম কৰক । খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । নহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কত পৰিব পাৰে । সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত কটাব । নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ।
  2. বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাগ্যশালি দিন ৷ শক্তিশালি মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ ব্যৱসায়ত প্ৰচুৰ ধন লগাব লগাত পৰিব ৷ কামৰ ফল লাভ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হ'ব । সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ নতুন যোগাযোগ হ'ব আৰু সেয়া অধিক ফলবৰ্তি হ'ব ৷
  3. মিথুন ৰাশি : জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব । সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ।
  4. কৰ্কট ৰাশি : খং-ৰাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব । নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰক ।
  5. সিংহ ৰাশি : জীৱনত সফল হʼব । লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব। নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ সহজতে নকৰিব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব ।
  6. কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি । কষ্টৰ ফল লাভ । পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামি গহনা বা গড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত হোৱা সৰু বাদ-বিবাদ সোনকালে শেষ কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ত লাভ ।
  7. তুলা ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । আনন্দময় দিন । বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে । লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ'ব । প্ৰশংসা লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
  9. ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব । ই দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে । মানসিক অশান্তি হতাশা হʼব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
  10. মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । আনন্দময় দিন হʼব । কিন্তু চিন্তা কৰিহে সকলো সিদ্ধান্ত ল'ব । অন্যথা বিপদা হ'ব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ।দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ স্থান ভাল ।
  12. মীন ৰাশি : আজি মানসিক আৰু আৱেগীক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম12 ASTROLOGICAL SIGNVEDIC ASTROLOGYDAILY PREDICTIONSDAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.