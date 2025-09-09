একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : শান্ত হৈ কর্ম কৰক । খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । নহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কত পৰিব পাৰে । সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত কটাব । নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাগ্যশালি দিন ৷ শক্তিশালি মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ ব্যৱসায়ত প্ৰচুৰ ধন লগাব লগাত পৰিব ৷ কামৰ ফল লাভ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হ'ব । সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ নতুন যোগাযোগ হ'ব আৰু সেয়া অধিক ফলবৰ্তি হ'ব ৷
- মিথুন ৰাশি : জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব । সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ।
- কৰ্কট ৰাশি : খং-ৰাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব । নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰক ।
- সিংহ ৰাশি : জীৱনত সফল হʼব । লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব। নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ সহজতে নকৰিব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি । কষ্টৰ ফল লাভ । পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামি গহনা বা গড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত হোৱা সৰু বাদ-বিবাদ সোনকালে শেষ কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ত লাভ ।
- তুলা ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । আনন্দময় দিন । বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে । লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ'ব । প্ৰশংসা লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব । ই দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে । মানসিক অশান্তি হতাশা হʼব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । আনন্দময় দিন হʼব । কিন্তু চিন্তা কৰিহে সকলো সিদ্ধান্ত ল'ব । অন্যথা বিপদা হ'ব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ।দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ স্থান ভাল ।
- মীন ৰাশি : আজি মানসিক আৰু আৱেগীক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।