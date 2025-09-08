কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 8, 2025 at 7:11 AM IST
মেষ ৰাশি: দিনটো সফল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায় সকলোতে ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দময় ফল লাভ কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ'ব ৷ কাষৰীয়া সকলেও আপোনাক ভাল পাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ যোগাযোগত সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: কৰ্মস্থলীত অধীনস্থ বা জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিব । অলপ আপোচ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া আপুনি নিজৰ আৰু আনৰ বাবেও সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । আৰাম আৰু বিলাসিতাত ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মনৰ সুখী স্থিতিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ শান্ত কৰি ৰাখিব । অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্য্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ আজিগ্ৰহ ভাল নহয় যদিও আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফলাফল পাব ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু পৰচৰ্চ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনৰ দোষ খুচৰিবলৈ নাযাব ৷
কন্যা ৰাশি: কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মত সফল হʼব ৷ নিজকে সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ সন্ধিয়া প্ৰেমাস্পদৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্থিতি ভালে থাকিব ৷
তুলা ৰাশি: মনটোক অনাৱশ্যকীয় চিন্তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো ভাল হʼব । নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ সময় পাৰ কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: পৰিয়ালটো ভালে ৰখাত মনোযোগ দিয়ক ৷ ঘৰখন নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন ৰূপ দিব পাৰিব ৷ দিনটো ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
ধনু ৰাশি: আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়িক কর্মত মনোযোগ দিয়ক ৷ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিত নপৰিবৰ বাবে মনে মনে থকাই উচিত । মানসিক শান্তি লাভৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ধনৰ এক বৃহৎ অংশ ধৰ্মীয় কাৰ্য্যত ব্যয় কৰিব পাৰে । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত আপুনি অধিক আনন্দিত অনুভৱ কৰিব । এই সৌভাগ্যশীল সময় পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত কটাই উপভোগ কৰক ।
কুম্ভ ৰাশি: আজি দিনটো খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ বিশেষ কোনো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ ঘটিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি আহিব পাৰে আজি ৷ আপোনাৰ কৰ্মৰ সৈতে কোনোবাই প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্রতিপক্ষ বিফল হʼব ৷
মীন ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সুখেৰে জীৱন আৰু কৰ্মত মনোযোগ দিয়ক ৷ এই দিনটোত সৌভাগ্য উদয় হʼব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল হʼব ৷ গাড়ী-মটৰ সাৱধানে চলাওক ৷