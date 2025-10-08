নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্যপূৰ্ণ দিন... ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ ব্যৱসায়ত লক্ষ্য পূৰণৰ যোগ... আৰু কি কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি নকৰিব ?
Published : October 8, 2025 at 5:08 AM IST
মেষ ৰাশি: পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । টকা-পইচা জমা কৰক ৷
বৃষ ৰাশি: আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ দিনটোত বিপদৰ আশংকা আছে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷
মিথুন ৰাশি: যিকোনো সৎ কৰ্মত কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা লাভ কৰিব ৷ সেই ফল লাভ কৰিবলৈ আপুনি কৰ্মত মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাক পূৰাবলৈ পৰিশ্ৰম কৰক ।
কৰ্কট ৰাশি: এই দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তি আৰু ঘৰৰ পৰা লাভৱান হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিনটো ভালেৰে পাৰ হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত শুভ ৷ এইটো দিনত ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, লাভৱান হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’ব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ স্থান শুভ ৷ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন ৷ কর্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল ৷
কন্যা ৰাশি: ভয়, নিৰাপত্তাহীন আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ’ব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ নৈতিক বিশুদ্ধতা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ বুলি বন্ধুবৰ্গক জনাব আৰু তাক কোনেও ভংগ কৰিব নোৱাৰে । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
তুলা ৰাশি: নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কিছু ধন খৰচ হ’ব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
বৃশ্চিক ৰাশি: সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হ’ব ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব ৷ পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ সন্ধিয়ালৈ প্ৰায় ভাল ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি: ব্যৱসায়ত লক্ষ্য পূৰণৰ যোগ ৷ ব্যৱসায়ৰ বিস্তাৰে দেশৰ বাহিৰত সফলতা আনি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ৷ মাৰ্জিতভাৱে কথা-বতৰা পাতিব, সফল হ’ব ৷ উচিত সময়ত কাম কৰিলে লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পাৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: নিজৰ ওপৰত আস্থা-ভৰষা ৰাখিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ নিজৰ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হ’ব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ পাৰ্টী হ’ব পাৰে ৷ পার্টী হʼব পাৰে বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত ৷ বন্ধুবৰ্গৰ বিয়া বা নতুন যিকোনো বস্তুৰ বাবে পার্টী হ’ব পাৰে ৷ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন ৷ দিন প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
মীন ৰাশি: গ্ৰহৰ স্থান প্ৰায় শুভ ৷ টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চিতি, খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচা সাৱধানে খৰচ কৰক ৷ ধন ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত সুস্থিৰ হ’ব ৷