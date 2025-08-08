মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন দায়িত্ব পাব ৷ সেইবাবে কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব, ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি : আজি দিনটোত আপোনাৰ চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক, কাৰণ আজি আপুনি যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে উচিত সময় নহয় ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰাই ভাল, কাৰণ তাৰবাবে আপুনি মনৰ পৰা সাজু হোৱা নাই৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক আৰু ঠিক সময়ত খোৱা আৰু টোপনি যাওক ৷ ধ্যান কৰক আৰু অলপ সময় অকলে থাকক, মনৰ অৱস্থাৰ উন্নতি হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি : বিশেষ কিছু বেয়া হোৱাৰ সম্ভাবনা আছে ৷ আপুনি মানসিকভাবে আৰু শাৰিৰীক ভাবে অসুস্থ অনুভব কৰিব ৷ সেয়ে আপোনাৰ ভালপোৱা কামত মন দিয়ক যিয়ে আপোনাক চিন্তামুক্ত কৰিব ৷ খঙৰ পৰা মুক্ত থাকক ৷ খৰছৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷ যোগ আৰু ধ্যানৰ যোগেদি মনক শান্ত কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত নৈশ আহাৰ ভাল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কঠিন । সন্তানক লৈ দুশ্চিন্তাই আপোনাক দিগদাৰ দি থাকিব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰ আৰু জুৱাই আপোনাক হতাশ কৰিব । সাৱধানে থাকক । আজি গোটেই দিন আপুনি পুৰণি দিনৰ কথা মনত পেলাই বিষণ্ণ হৈ থাকিব । বৌদ্ধিক আলোচনাত লিপ্ত নহ’ব ।
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব ।শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ফলদায়ক । আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভবান হ’ব পাৰে । স্ত্ৰীভাগ্য আপোনাৰ অনুকূলত থাকিব । আপোনাৰ প্ৰিয়জনসকলে আপোনাৰ মৰমিয়াল দিশটোৰ পৰিচয় পাব । আজিৰ দিনটো নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে শুভ । সৰু-সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । আজি আপুনি মানসিকভাৱে আৰামত থাকিব । আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষসকলে সেও মানিব ।
ধনু ৰাশি : গ্ৰহৰ দশা আজি অলপ ভাল ৷ লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰি থাকিব, কামৰ ফল ভোগ কৰক ৷ সামাজিক কামত কৃতকাৰ্য হ’ব ৷ সুখত থাকক আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত সময় কটাওক ৷ ভাল শৰীৰ আৰু মনে পৰিয়ালৰ লগত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণত উৎসাহিত কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি : আজি বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব, জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ এই দিনটো বিপদাশংকা নহয়, কিন্তু নিজৰ বেপাৰক বিপদত পেলোৱাটো নিবিচাৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : খৰচ আৰু জমাৰ হিচাপ একে থাকিব, সেয়েহে খৰচত চকু দিয়াৰ দৰকাৰ নহ’লে ভুগিবলগীয়া হ’ব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা নকমে কিন্তু আপুনি জমাৰ হিচাপ থিকেই ৰাখিব পাৰিব ৷ ধাৰে লোৱা আৰু আনক ধাৰে দিয়াৰ পৰা অলপ দিন আঁতৰত থাকক ৷ আপোনাৰ তিক্ততাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা হ’ব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ কথাক আনে বেলেগ দিশৰ পৰা চাব পাৰে আৰু ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক আৰু মানসিক শান্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰক ৷
মীন ৰাশি : আপুনি বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ চকুৰ মণি হৈ পৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব আৰু লাভজনক হ’ব কিন্তু আপুনি তেওঁলোকক সময় দিয়াত ব্যৰ্থ হ’ব ৷ প্ৰিয়জনৰ শুভেচ্ছা লাভ কৰিব ৷ নতুন বন্ধুত্ব আৰু ব্যবসায়িক সম্পৰ্ক লাভদায়ক হ’ব, প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমান্তিক ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ ঘৰৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ খবৰ আহিব ৷কামৰ বোজাই আপোনাক ভাগৰুৱা কৰি তুলিব ৷