বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 7, 2025 at 5:00 AM IST
3 Min Read
- মেষ ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহ’ব, কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ পুৰণি ঘৰটো ন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো অত্যন্ত ভাল । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ অনুকূল ৷ কাৰণ আজি ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ পৰা উচ্চস্তৰীয় সফলতা পাব ৷ চাকৰিয়ালসকলে ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিব । সংসাৰত সুখ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ বৰ্তি থাকিব । ঘনিষ্ঠ বন্ধুক লগ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : যাত্রা হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ সফল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগ্য ভাল নহয় ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷
- সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে সফল হʼব ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰক ৷ সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ ঘৰত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উৎসাহপূৰ্ণ আৰু উত্তম মানসিকতাৰে থাকিব । বন্ধু আৰু সহকৰ্মীসকলে আপোনাৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা প্ৰকাশ কৰিব ৷ আপুনি যদি কোনো বেমাৰত ভুগি আছে, তেতিয়া হ’লে সুস্থ হৈ উঠিব । ঘৰৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ সুখবৰ পাব । প্ৰয়োজনৰ তুলনাত অধিক ব্যয় হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : অন্য দিনাৰ দৰেই আজিৰ দিনটো পাৰ হ’ব । বিশেষ একো ঘটনা নঘটে । সন্তানক লৈ উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে । যদি আপুনি পঢ়ুৱৈ তেতিয়াহ’লে পঢ়াশুনাত মন বহাব নোৱাৰিব । অৰ্থহীন আৰু বিতৰ্কিত আলোচনাত লিপ্ত নহ’ব । সুনাম নষ্ট হ’ব পাৰে । নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ভ্ৰমণ এৰাই চলক । ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সৈতে সংঘাত হ’ব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ বাবে আনন্দময় হৈ থাকিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ স্থান ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত সফল ৷
- মকৰ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কোনো কাজিয়া আৰু বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । নম্ৰ আৰু বিনয়ী হৈ থাকিব ৷ সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য বৰ ভাল নাযাব । চকুৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । পঢ়ুৱৈসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো সুখদায়ক আৰু লাভদায়ক । শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যন্ত তজবজীয়া অনুভৱ কৰিব । জাগতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই দুয়ো দিশতেই আপুনি পৰিতৃপ্ত অনুভৱ কৰিব । গ্ৰহৰ অৱস্থান ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাব ৷ আনন্দ-স্ফূৰ্তি কৰিব ৷ ভাল ভাল খাদ্য উপভোগ কৰিব, উপহাৰ পাব । গোটেই দিনটো আধ্যাত্মিকভাৱে উজ্জীৱিত হৈ থাকিব ।
- মীন ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷