একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 7, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কিন্তু বন্ধুৰ লগত বিতৰ্কত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটোৰ বেছি সময় প্ৰাৰ্থনা আৰু মন্দিৰ ভ্ৰমণতে যাব ৷ সঁচা মিছাৰ তৰ্ক বিতৰ্কই আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিব ৷ ধৰ্মমূলক যাত্ৰাই আপোনালৈ লাভ কঢ়িয়াই আনিব ৷ পৰিয়ালেও আপোনাক লগ দিব আৰু একেলগে সকলোৱে সময় কটাব পাৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷ ধনৰ দিশ শুভ ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ ভালে দেখা যাব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আঁচৰিত নহ’ব, আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় বা কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কিছু সময়ত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ নহ’ব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ তাকিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতিৰ সম্মুখীন হʼব ৷ ই দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি বা হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত আজি এটা সুন্দৰ দিন ৷ কিছু বিষয়ত চমকপ্ৰদ ফল লাভ কৰিব ৷ মনত উদয় হোৱা ধাৰণাক কামত লগোৱাৰ এয়া উচিত সময় ৷ ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰিব ৷ ধনৰ আগমনৰ বাট মুকলি ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সহজ দিন ৷
- কুম্ভ ৰাশি : অদৰকাৰি আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷ এই আলোচনাবোৰ কাজিয়া পৰিণত হৈ পৰিব পৰে ৷ ফলত পৰিয়ালৰ মাজত থকা শান্তি ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷ ধৰ্মৰ কামত সময় আৰু টকা খৰচ কৰিব পাৰে ৷ খাদ্যভাসৰ ওপৰত চকু ৰাখক ৷
- মীন ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায় ভালে নাযাব ৷