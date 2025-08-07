মেষ ৰাশি : এইটো দিনত আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য-কর্মত প্ৰভাৱ হʼব ৷ অধিক বেছি কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগ কাৰণত সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কাম কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি : ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে, স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷ বাহিৰা যাত্রা পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব, দুর্ঘটনা হʼব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকৰ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপুনি আজি আমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আপুনি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত জড়িত হʼব ৷ আহাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱা বস্তু লোৱাৰ আগত, শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আৰু কেঁচুৱাক পৰিষ্কাৰ কৰা বা ডাইপাৰ সলনি কৰাৰ পাছত চাবোনেৰে হাত ধোৱা আদি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত জড়িত ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ ভাল হʼব ৷ লক্ষ্য সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত থাকি কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য-কর্মত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি : ভাতৃ-ভগ্নী লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ দিন ভাল হʼব ৷ ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
ধনু ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে এটা মধ্যমীয়া দিন আৰু আজি আপুনি অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । আপুনি আজি সাৱধানে কথা কয় যেন । শান্ত আৰু বিনম্ৰ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক । এনেকুৱা কৰিব পাৰিলে সংসাৰত সুখ আৰু শান্তি বৰ্তি থাকিব । অহেতুক হতাশাত ভুগি নাথাকিব । ধৰ্মীয় কাৰণত আপোনাৰ কিছু খৰচ হ’ব পাৰে । পঢ়া-শুনা যিসকলে কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনটো বিশেষ কাৰ্যকৰ নহ’ব ।
কুম্ভ ৰাশি : কন্যা-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
মীন ৰাশি : আনন্দময় দিন হʼব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত লাভ হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷