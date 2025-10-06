কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 5:31 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ সন্ধিয়া সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ পূৰণ হ’ব পাৰে, আনন্দিত হৈ পৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃচিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ৷
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হ’ব ৷ ব্যৱসায়ৰ নামত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় পাৰ কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ সাৰ্বভৌমত্বক প্ৰতিষ্ঠা কৰক ৷ নাম-সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব ৷ টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : মন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হʼব ৷ সময় মতে কার্য কৰিব পাৰিব ৷ সফল ৷ কার্য জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও ধৈৰ্যশীল হৈ কার্য কৰিব, লাভৱান হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰিব পাৰিব ৷ সফল হ’ব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ স্থাপন হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই আনন্দিত কৰি তুলিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ মনটো ৰোমাঞ্চকৰ হৈ থাকিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : এটা সাধাৰণ দিন, সকলোবোৰ গতানুগতিক হ’ব ৷ আপোনাৰ হাতত যি আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকক ৷ আইনী কাগজত বিশেষকে সম্পত্তিৰ বিষয়ৰ কাগজত চহী কৰোতে বিশেষ সাবধান হ’ব ৷ মনত বেয়া ভাব নল’ব ৷ যাৰ ফলত আপুনি আনকি টকা হেৰুৱাব লগা হ’ব ৷ সৰু সুৰা অসুখত পৰিব পাৰে ৷ পিতৃ-মাতৃৰ শৰীৰক লৈ চিন্তা হ’ব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : কর্মত প্ৰবল হেঁচা পাব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় বা কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কিছু সময়ত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কিন্তু আপুনি বিফলতা নাপাব ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ সফল হʼব ৷