- মেষ ৰাশি : চাৰিওফালৰ পৰিৱেশক নান্দনিকভাৱে অধিক উন্নত কৰি তোলক ৷ কোনো নাৰীৰ পৰা বিশেষকৈ নিজৰ মাতৃৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ পৰিয়াল সম্বন্ধীয় বিষয়ত আলোচনা কৰিলে ফলদায়ক হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : বিদেশত কামৰ বাবে থকা আপোনাৰ বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা ইতিবাচক খবৰ পাব । ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । যিসকলে বিদেশত গৈ পঢ়া-শুনা কৰিব বিচাৰে বা ইনটাৰ্ণ হ’ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সময়টো অনুকূল । তীৰ্থযাত্ৰাৰো যোগ আছে । প্ৰচুৰ লাভবান হ’ব আৰু বিনিয়োগৰ কাৰণেও সময় অনুকূল ।
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো শুভ ৷ নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিলাসিতা, বৈভৱ আৰু জীৱনৰ আটাইবোৰ ভাল বস্তুৱে আজি আপোনাক আনন্দ দিব । বৃত্তিমূলক আৰু আৰ্থিক সকলো বস্তুৰ কাৰণে দিনটো বৰ সৌভাগ্যশালী । ধনবৃদ্ধি আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতি । শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে স্থিৰতা আৰু সক্ৰিয়তা অনুভৱ কৰিব ৷ সামাজিক মৰ্যাদাও পাব ৷ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনা কৰক ৷ ফলদায়ক হ’ব । দিনটো উপভোগ কৰক !
- সিংহ ৰাশি : খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ গ্ৰহৰ অৱস্থান ভালে ৷ দিনটো মধ্যমীয়া ৷ শান্তভাৱে দিনটো পাৰ হ’ব ৷ কিন্তু অপ্ৰত্যাশিত একো ঘটনা নঘটে । দৈনন্দিন কাম-কাজত সংঘাত আৰু বিবাদ এৰাই চলিব ৷ মাতৃৰ অসুখৰ কাৰণে কিছু চিন্তা হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : আইন সংক্ৰান্তিয় কাগজত চহি কৰাৰ আগতে চাই লওক ৷ দিনটো বৰ সফল দেখা নাযায় ৷ মানসিক অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত বিশেষ কথাত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ মনটো বেয়া হৈ থাকিব ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে মনটো বেয়া থাকিব ৷ গ্ৰহৰ স্থান প্ৰতিকূল নহয় । গতিকে আৰামত থাকক । কাৰণ বেয়া সময় পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়ক ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধনাগমনৰ দিশ শুভ ৷ নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ সামাজিকভাৱে অসহায় অনুভৱ কৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত ফল লাভ ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ নিজৰ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- মীন ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ বিপদাৰ শংকা নাই ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সঙ্কল্প কৰা উচিত ।
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 5:11 AM IST
