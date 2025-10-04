বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 4, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ’ব । নতুন কামে সফল পৰিণতি লাভ কৰিব । পদোন্নতিৰ যোগ ৷ অসমাপ্ত কাম সন্তোষজনকভাৱে সমাপ্ত কৰিব পাৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ অনুকূল ৷
- মিথুন ৰাশি : ভ্রমণৰ যোগ ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ নিজৰ মতে চালিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কেইবামাহ ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, সেইবোৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হৈ থাকিব ৷ অৱশ্যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত তিক্ততা দেখা দিব পাৰে, যাৰ ফলত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ জীৱনসংগী অসুস্থ হ’ব পাৰে । সহকাৰী আৰু ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত শান্ত হৈ আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকক । বিতৰ্ক সদৃয কথাবতৰাত লিপ্ত হৈ নপৰিব । মামলা-মোকৰ্দমাৰ পৰা প্ৰত্যাশিত ফল নাপাবও পাৰে । ৰাজহুৱা বা সামাজিক স্বীকৃতি পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ।
- কন্যা ৰাশি : বৃত্তিধাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ ভাল । সহকৰ্মীসকলৰ পৰা সহায় পাব ৷ সংসাৰত বহুত আনন্দ আৰু পৰিতৃপ্তি পাব । স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে । লাভৰ তীব্ৰ যোগ আছে । বেমাৰত ভুগি থকাসকলে সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে ।
- তুলা ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ উপযুক্ত পথত চলিব, তেহে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ সৰু ভ্রমণৰ যোগ ৷
- ধনু ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো বৰ ভাল নহয় । প্ৰাৰ্থনা আৰু ধ্যান কৰিলে আপোনাৰ ভাল হ’ব । পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ অনাৱশ্যক ব্যয়ে আপোনাৰ সমস্যা অধিক বৃদ্ধি কৰিব । স্বাস্থ্যক লৈ বিশেষকৈ সতৰ্ক হওঁক । পঢ়ুৱৈসকলে পঢ়াশুনাত মনোযোগ দিবলৈ আগ্ৰহী নহ’ব । স্বামী-স্ত্ৰীৰ মনোভাৱ সুখদায়ক নহ’ব । বিনিয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনা ।
- কুম্ভ ৰাশি : আৰ্থিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত ভাল । সংসাৰত আন্তৰিকতা আৰু উৎসাহ বৰ্তি থাকিব । বন্ধু আৰু সতীৰ্থসকলৰ সৈতে আনন্দদায়ক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব পাৰে ৷ সৰুসুৰাকৈ আনন্দদায়ক ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা ৷
- মীন ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷