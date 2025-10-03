জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 3, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : বিপদৰ আশংকা আছে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্যত পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰখা উচিত । কর্ম সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰতিজ্ঞাৰ লোৱা উচিত । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হৈ থাকিব । নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব । লক্ষ্যত সফল ।
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- কৰ্কট ৰাশি : কাষৰীয়া সকলো লোকে আপোনাক ভাল পাব । টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ।
- সিংহ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অনাকাংক্ষিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ! আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব । প্ৰশংসা লাভ । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতো সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শান্ত হৈ থাকিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ।
- তুলা ৰাশি : আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন যাব । শুভবাৰ্তা লাভ । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কোনো নিৰ্দ্দিষ্ট কাম সময় মতে সম্পূৰ্ণ কৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ঘৰুৱা সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিব । ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত মিলি সময় কটাব ।
- ধনু ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অ-আমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, সেই পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লক্ষ্যত সফল ।
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । সফলতা লাভ । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল। আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । নিজৰ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব।
- মীন ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে । কেৱল নিজৰ মনৰ কথা শুনিব । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হʼব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, সফল হʼব ।