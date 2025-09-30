আজি মহা অষ্টমী; বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে মা দুৰ্গাৰ আৰ্শীবাদত আজিৰ এই বিশেষ দিনটো কেনে যাব জানেনে বাৰু ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 30, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকাশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ অৱশ্যে ব্যৱসায়ৰ নামত খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পুৰণি বন্ধু প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : গণেশৰ আৰ্শীবাদত দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ ঠাইলৈ যাব পাৰে ৷ বন্ধু বা সহকৰ্মীৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ গাড়ী কিনাৰ সুন্দৰ সময় ৷
- কৰ্কট ৰাশি : গ্ৰহৰ অৱস্থান অত্যন্ত ভাল ৷ দিনটো আনন্দদায়ক আৰু ঘটনাবহুল হৈ উঠিব । সফলতা লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লোক আপোনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পাৰিব । ঘৰৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব ৷ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ক্ৰয়ৰ নামত আজি কিছু ব্যয় হ’ব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত শুভ দিন যদিও কিছুমান সৰু কথাই আপোনাক খঙাল কৰি তুলিব ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শৰীৰ ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো বৰ ভাল নহয় ৷ এলাহ আৰু মনোযোগহিনতাই আপোনাৰ কামবোৰ সঠিক সময়ত শেষ হ’বলৈ নিদিয়ে ৷ এই সমস্যাবোৰৰ ফলত আপোনাৰ মনত উদ্দেগ ভাব আহিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লোকেও কটু কথা ক’ব পাৰে ৷ মাতৃৰ শৰীৰকলৈ চিন্তা হ’ব ৷ সাৱধানে থাকক ৷ সম্পত্তি বিষয়ৰ কামত বা আইনী কামত বিশেষ সাৱধানতাৰ পৰিচয় দিয়ক ৷
- তুলা ৰাশি : ধৰ্মীয় ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰক ৷ পৰিয়ালক সময় দিয়ক ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কথা কওতে সাৱধান হওক ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত আজি আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিস্থিতি জটিল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত হঠাৎ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ কথাই কাৰোবাক আঘাট দিব পাৰে ৷ সেইবাবে শান্ত হৈ থাকক ৷ মনলে বেয়া ভাব আহিবলৈ নিদিব ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়াটো নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো বৰ ভাল । নতুন উদ্যোগৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আজিৰ সময়খিনি বৰ ভাল । আপোনাৰ সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব পাৰে । সন্তানৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ আশা আছে । আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো শুভ ৷