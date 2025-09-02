মেষ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে নিস্তেজ হৈ থাকিব । আজি আপুনি ভাগৰুৱা, এলেহুৱা আৰু অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব । আপোনাৰ বিৰক্তি ভাৱক লৈ আপুনি আজি বিশেষকৈ সাৱধান হ’ব লাগিব । সৰু-সুৰা কথাত মূৰ গৰম নকৰিব । ঘৰতেই হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক, কাকো আঘাত দি কথা নক’ব । এনেকুৱা কৰিলে পিছলৈ আপোনাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । আপুনি আজি ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
বৃষ ৰাশি : ধ্যান কৰক আৰু মনক স্থিৰ কৰক, কেইটামান দিন এনেদৰেই পাৰ হ'ব ৷ দিনৰ শেষ ভাগলৈ আপুনি ভাগৰি পৰিব কিন্তু বচৰ কামৰ হেঁচা আপোনাৰ ওপৰত পৰি থাকিব ৷ আশা কৰি থকা ফল পাওতে দেৰি হ'ব, ভ্ৰমণ শুভ নহ'ব ৷ এলাহভাবে আপোনাক বেৰি ধৰিব, যাক কেৱল আপুনিহে ধৰিব পাৰিব ৷ গতিকে শান্ত থাকক আৰু কাম কৰি থাকক ৷ খোৱা বোৱাত চকু ৰাখক আৰু নতুন একো আৰম্ভ নকৰিব ৷
মিথুন ৰাশি : ইন্দ্ৰিয় সুখ পৰিতৃপ্তি আৰু সুখভোগৰ যোগ আছে । আজি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ’ব । বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সুখদায়ক ভ্ৰমণত যাব পাৰে । নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ যাব পাৰে । আপোনাৰ শাৰীৰিক সুস্থতা, সামাজিক সন্মান আৰু খ্যাতি বহুদূৰলৈ বিয়পি যাব । আজি গোটেই দিনটো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত পৰিব ।
কৰ্কট ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল । ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ আৰু উত্তম । কিছুমান সুখৰ মুহূৰ্ত সৃষ্টি হ’ব । আজি যি কামেই কৰিব, তাতেই আপুনি খ্যাতি পাব । আজি আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব যেন লাগিছে । পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় কটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ফলদায়ক । বান্ধৱীসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ আপোনাৰ আনন্দ দিব । আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষসকলে সেও মানিব ।
সিংহ ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি । আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল'ব । আচৰিত নহ'ব আপুনি আজি ইভেন্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব । আপোনাৰ কর্মত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে । এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ।
কন্যা ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে । মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব । মাতৃৰ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
তুলা ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ।পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে, ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব । আনন্দময় হʼব । বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ।
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন । আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।
ধনু ৰাশি : আজি নিশ্চিত থাকক, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি গৈ থাকিব । আৰ্থিক লাভ নিশ্চিত । আজি গোটেই দিনটো আপুনি তজবজীয়া আৰু প্ৰাণৱন্ত অনুভৱ কৰিব । সৰু সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । আজি আপুনি ঘনিষ্ঠ আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখকৰ কিছু মুহূৰ্ত কটাব । কোনো আনন্দদায়ক আৰু শুভ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ পাব পাৰে । সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰবল যোগ আছে ।
মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি ধৰ্মীয় কামত বেছি মন দিব ৷ তাৰ বাবে কিছু খৰচো কৰিব লগা হ'ব ৷ আইনী বিষয়ৰ কামত বিশেষ চকু ৰখা প্ৰয়োজন ৷ দূৰ্ঘটনা আৰু অপাৰেচনৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷
কুম্ভ ৰাশি : এইটো এটা সফল দিন ৷ ব্যবসায়ত বহু উন্নতি হ'ব ৷ পুৰণি বন্ধু লগ পাব আৰু নতুন বন্ধু বনাব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুন্দৰ সময় ৷ বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰিছে যদি আজি উত্তম দিন ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে । আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব । আপোনাৰ আজি ভাগ-বতৰা কৰিব ইচ্ছা নহʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব । বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব । বিবাহিত বাবে এইটো দিন শুভ ।