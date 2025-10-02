ETV Bharat / state

আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

daily horoscope for 2nd October 2025
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 5:08 AM IST

মেষ ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়নত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷

বৃষ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ মন হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ ভাল ফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ নিজৰ প্ৰতিভাক ব্যৱহাৰ কৰিব ৷

মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷আবেলি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷

কৰ্কট ৰাশি : পৰচৰ্চা নকৰিব ৷ দিনটো মধ্যমীয়া ৷

সিংহ ৰাশি : অআমন্ত্রিত বহু পৰামর্শ পাব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ! প্ৰশংসা লাভ ৷

কন্যা ৰাশি : গোটেই দিনটো এলাহ ভাবে আপোনাৰ লগ নেৰিব৷ মূৰৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সৰু কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷

তুলা ৰাশি : নতুন আৰম্ভনি, নতুন সম্বন্ধ আৰু সুন্দৰ ভ্ৰমণে আনন্দ দিব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভনি কৰাৰ উত্তম সময় ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷

বৃশ্চিক ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷

ধনু ৰাশি : ধনৰ আগমন ঘটিব ৷ ভক্তিমূলক ভ্ৰমণ হ’ব ৷ ভাল কাম কৰিবলৈ কোনো কথাতে পিছ হুহকি নাহিব ৷

মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷

কুম্ভ ৰাশি : নতুন বৈদেশিক শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷

মীন ৰাশি : কার্য জীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ ৷

