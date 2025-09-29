জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 29, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ অৱশ্যে ব্যৱসায়ত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় কটাব ৷
- বৃষ ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ইফালে-সিফালে আজি আপুনি বহু পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্যত পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আঁচৰিত নহ’ব ৷ আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ কর্মৰ বাবে দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ ফলত কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত কোনো বিষয়ত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ ফালৰ পৰা ভুল বুজাবুজি আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ নহ’লে নিজকে দোষী অনুভৱ কৰি থাকিব ৷ অদৰকাৰি খৰচ আৰু দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ দিনটো অতি সাধাৰণভাৱে পাৰ হ’ব ৷
- ধনু ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্য সফল হʼব ৷ উত্তমৰূপত কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰক ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
- মীন ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায় ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷