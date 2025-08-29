- মেষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা আৰু চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্য কর্মত পৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : কামত সফলতা লাভ ৷ ভাতৃ-ভগ্নী আৰু বন্দুৰ লগত সম্বন্ধ উন্নত ৷ সকলোৱে মিলি বনভোজ বা সৰু ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ শৰীৰ ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : এটা ভাগ্যশালী দিন ৷ পাৰিবাৰিক সমস্যা দূৰ হ’ব ৷ ধনৰ দিশ উন্নত ৷ বিপৰীত চিন্তাৰ পৰা মনক আঁতৰাই ৰাখক ৷ প্ৰিয়জনক বা বন্ধুক লগ কৰক, ভাল লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : প্ৰতিভা আৰু শিল্পৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহব, কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো প্ৰায় সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত কটাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন ৷ সফলতা লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মীন ৰাশি : জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ উপযুক্ত পথত চলিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ।
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 5:10 AM IST
2 Min Read
- মেষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা আৰু চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্য কর্মত পৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : কামত সফলতা লাভ ৷ ভাতৃ-ভগ্নী আৰু বন্দুৰ লগত সম্বন্ধ উন্নত ৷ সকলোৱে মিলি বনভোজ বা সৰু ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ শৰীৰ ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : এটা ভাগ্যশালী দিন ৷ পাৰিবাৰিক সমস্যা দূৰ হ’ব ৷ ধনৰ দিশ উন্নত ৷ বিপৰীত চিন্তাৰ পৰা মনক আঁতৰাই ৰাখক ৷ প্ৰিয়জনক বা বন্ধুক লগ কৰক, ভাল লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : প্ৰতিভা আৰু শিল্পৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহব, কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো প্ৰায় সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত কটাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন ৷ সফলতা লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মীন ৰাশি : জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ উপযুক্ত পথত চলিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ।