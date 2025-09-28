বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 28, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় সফল হʼব । নিজৰ স্থিতি সফল । মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব । বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় কটাব ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকা সকলে সফল হʼব । শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । সতৰ্কতাৰে সকলো কাম কৰিব । খৰচ বৃদ্ধি ।
- মিথুন ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব । নতুন বিষয় অধ্যয়নত ব্যস্ত হৈ পৰিব । কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- কৰ্কট ৰাশি : সকলো সহজভাৱে ল'বলৈ চাওক ৷ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অনুভৱ কৰিব ৷ হজমি শক্তি হ্ৰাস । মানসিকভাৱে কিছু অশান্তি পাব ৷ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ।
- সিংহ ৰাশি : ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । প্ৰশংসা লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব । কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হʼব পাৰে । দৰমহা ভাল হʼব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে । গা ধোৱাৰ লগতে মালিচ কৰক, সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
- তুলা ৰাশি : দিনটো ভাল । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । পছন্দ কাৰ্যই আনন্দিত কৰিব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো চিন্তা কৰিব । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । পৰিয়ালৰ ভালদৰে যত্ন লওক । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ।
- ধনু ৰাশি : কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত উচ্চ স্তৰত তৰ্ক বিতৰ্ক হʼব পাৰে । অলপ সময় নিৰলে থাকক । নিজৰ ভুলখিনি বিশ্লেষণ কৰক ৷ প্ৰিয়জনৰ ওপৰত বা আন কৰোবাৰ ওপৰত খং নকৰিব । গাড়ী সাৱধানে চলাব আৰু ট্ৰেফিক নিয়ম মানিব ৷ পৰাপক্ষত ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত সদ্যহতে বাতিল কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল হʼব । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । প্ৰশংসা লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীসকলৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিয়াৰ সংযোগত সফল । বৈবাহিক জীৱন আনন্দময় ।
- কুম্ভ ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি । দিনটো বিপদাৰ আশংকা নাই । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমত শুভ ।
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ মানি চলা আৰু নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কাৰৰ উচিত সময় । নতুন কাপোৰ কিনিব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।