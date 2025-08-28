- মেষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ দিনটো খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷
- সিংহ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷ মানসিক চিন্তা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত ব্যস্ত হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি কঠোৰ কাৰ্যত সহজতে সফলতা লাভ কৰিব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি বিপদৰ আশংকা নহয়, তথাপিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কিন্তু বন্ধুৰ লগত কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আজি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কোনো পলম নকৰাকৈ যিকোনো সৎকৰ্ম কৰক ৷ সফল হ’ব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল... - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 5:30 AM IST
3 Min Read
- মেষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ দিনটো খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷
- সিংহ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷ মানসিক চিন্তা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত ব্যস্ত হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি কঠোৰ কাৰ্যত সহজতে সফলতা লাভ কৰিব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি বিপদৰ আশংকা নহয়, তথাপিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কিন্তু বন্ধুৰ লগত কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আজি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কোনো পলম নকৰাকৈ যিকোনো সৎকৰ্ম কৰক ৷ সফল হ’ব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷