বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
Published : September 27, 2025 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি : কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফল হ’ব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷
মিথুন ৰাশি : নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়নত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
কৰ্কট ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফল নহ’বও পাৰে ৷ কিন্তু হতাশা নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ দিনটো ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পুৰণি বন্ধুৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি : দিনটো কিছু খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ৷ মানুহৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক ৷ কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত এতিয়াই গ্ৰহণ নকৰিব, অলপ সময় লওক ৷ নতুন একো এতিয়াই আৰম্ভ নকৰাই মংগল ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷ ভালপোৱা ব্যক্তিৰ লগত বিবাদত লিপ্ত নোহোৱাই ভাল ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আজি দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি : বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷
মীন ৰাশি : আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷