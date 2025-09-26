কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 26, 2025 at 3:46 AM IST
মেষ ৰাশি : ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ আজি বিপদাশংকা নহয়, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ দিনটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি লাভজনক হ’ব । ব্যৱসায়িক দিশত প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰোৱাব আৰু নিজৰ বাবে জয়ৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে, উপকৃত হ’ব । বন্ধুৰ লগত চিনেমা চাই বা পিকনিকলৈ গৈ আবেলিৰ সময়খিনি আনন্দেৰে কটাব পাৰে ।
মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হওক ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল ফল পাব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি আপুনি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আজি কোনো কাৰণ নাই পার্টিৰ, পার্টি হʼব পাৰে বন্ধুৰ আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত ৷ আপুনি আজি উৎসৱ পালন কৰিব ৷ আজিৰ দিনটো বিপদাশংকা নহয়, আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰত্যেক মানুহে তেওঁৰ সকলো পৰিশ্ৰমত সুখভোগ কৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : ইতিবাচক দিন হ’ব । নিৰাশাবাদী মনোভাৱক দূৰত ৰাখক । আইনী কাম-কাজসমূহ নিজৰ গতিত আগবাঢ়িবলৈ দিয়ক । আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব পাৰে । আপুনি উৎসাহিত আৰু আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰিব আৰু সকলো অসম্পূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব । চিনেমা বা খেলা-ধূলাৰ দৰে বিনোদনশীল কাৰ্যত ব্যয় হ’ব পাৰে ।
ধনু ৰাশি : আমি অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্যক সম্পন্ন কৰাত সহায় হʼব ৷ লোকসকলৰ মাজত হোৱা বিবাদক সমাধান কৰাৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰা হʼব ৷ আপোনাৰ সৎকৰ্মক বেছি ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি : ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷ নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : পেচাদাৰী লোকসকলে দিনটোৰ আৰম্ভণিত সাৱধানতা অবলম্বন কৰিব লগা হ’ব পাৰে । আপোনাৰ কনিষ্ঠ আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত ব্যৱ্হাৰ কৰোতে শান্ত হৈ থাকক; ই উপকৃত কৰিব । মধ্যাহ্নৰ পিছত কৰ্মস্থলীত পৰিবেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আৰু অধিক শান্ত হ’ব । ঘৰতো একেই পৰিবেশ থাকিব; শান্তিপূৰ্ণ পৰিবেশে আপোনাক আনন্দিত আৰু উৎসাহিত কৰিব । প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বা কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ’ব পাৰে । ধৰ্মীয় স্থানৰ দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মীন ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷