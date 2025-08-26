- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰক ৷
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত দিনটো ভাল ৷ আপোনাৰ মিঠা মাতে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব ৷ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় মিটিং বা চাকৰি, পৰীক্ষা আদিত সফল হ’ব ৷ বিচৰা মানুহৰ লগত মিত্ৰতা হ’ব ৷ কৰ্মৰ ফল লাভ কৰাত অলপ পলম হ’ব পাৰে, কিন্তু কষ্ট অথলে নাযায় ৷
- মিথুন ৰাশি : আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ ছোৱালীৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক নকৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ কর্মত প্ৰবল হেঁচাৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷
- সিংহ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কিন্তু বন্ধুৰ যুদ্ধ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্যত পৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে দিন ভাল হʼব ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কত পৰিব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰক ৷ সহকৰ্মীৰ কাৰ্যভাৰ আপুনি সম্পূৰ্ণ নকৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 5:20 AM IST
3 Min Read
