- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালটো ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় কটাব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিন ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ বাধা-বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত ফল লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কার্য জীৱনত ভাল পদোন্নতি লাভ ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : মনোযোগ আৰু দৃঢ়তাৰে দিনতো কাৰ্য কৰিব । ঘৰৰ পৰিৱেশ শান্ত আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব; বিবাহিত লোকসকলে বৈবাহিক জীৱন আনন্দ লাভ কৰিব । পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠসকল উপকৃত হ’ব । বিলাসীতা আৰু আৰাম লাভৰ বাবে আয়ৰ কিছু অংশ ব্যয় কৰিব পাৰে; নিশ্চিত কৰক যে অত্যাধিক ব্যয় নকৰিব । বিদেশত থকা আত্মীয় আৰু বন্ধুৰ লগত হোৱা সংযোগ স্থাপন হ’ব ৷ ভাল খবৰৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- কন্যা ৰাশি : মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ কিয়নো আজি বিপদাৰ শংকা নাই ৷ কিন্তু সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল ৷ আজি বিপদাৰ শংকা নহয় ৷ কিন্তু সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি যুগল স্থিতিৰ সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তা হ’ব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি আৰু হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মীন ৰাশি : চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল ৷ সুস্থিৰে পঢ়ি নথিপত্রত চহী কৰিব ৷ কর্মত হেঁচাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ সন্ধিয়াটো প্ৰায় ভাল ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 6:01 AM IST
3 Min Read
