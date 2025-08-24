- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়নৰ বাবে ভাল সময় ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ভাল হʼব ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় বা কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সুস্থিৰে কাম কৰিব ৷ চকুৰ সমস্য়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য যত্ন লওক ৷ হঠাতে বিপদ আহিব পাৰে, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । পুৰণি ঘৰটো ন-গৃহলৈ উন্নীত কৰিব ৷ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ সন্তানৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ বিপদাৰ শংকা নহয় ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কার্যই সহায় কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ নহ’লে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰক ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ভাল ৷ কার্য জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ নাম-সুনাম বৃদ্ধি ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : শৰীৰ আজি বৰ ভালে নাযাব ৷ মানসিক উদ্দিগ্নতা শৰীৰিক অসুস্থাতাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ সাৱধানে সকলো কামত মনোনিৱেশ কৰিব ৷ প্ৰতিযোগিতা আৰু দন্দৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- মকৰ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালত ঔষধ কিনাৰ নামত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কুম্ভ ৰাশি : প্ৰেম সম্পর্ক ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল ৷ ভাই-ভন্টীৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শান্ত হৈ কৰ্ম কৰক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 6:00 AM IST
