কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 5:15 AM IST
- মেষ ৰাশি : শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । লক্ষ্যত সফল । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্কক মনোযোগ দিব । প্ৰশংসা লাভ ।
- বৃষ ৰাশি : পেশাদাৰী কৰ্মত অধিক বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্যত সফল । নতুন কৰ্মত লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- মিথুন ৰাশি : বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা ভাবনা হʼব পাৰে । মগজুত বেছি জোৰ দিয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল ৷ কৰো লগত তৰ্ক নকৰিব, বিশেষকৈ মাতৃ আৰু আৰু মহিলা বন্ধুৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ । কিন্তু সম্ভৱ হʼলে ভ্ৰমণ এসপ্তাহৰ বাবে বাতিল কৰক । পানীৰ পৰা সাৱধান ।
- কৰ্কট ৰাশি : আয়-ব্যয় বৃদ্ধি । টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমত শুভ ।
- কন্যা ৰাশি : আজি নিজৰ নম্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু মিঠা মাতেৰে সকলক মুগ্ধ কৰিব । ফলত বিভিন্ন ফালৰ পৰা উপকৃত হʼব । বৌদ্ধিকভাৱে আপোনাৰ উন্নতি হ’ব । চিন্তাধাৰা সলনি হ’ব । শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভাল । আপোনাৰ বাবে কিছু সু-সংবাদে অপেক্ষা কৰি আছে ।
- তুলা ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব । যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি প্ৰায় সফল । প্ৰশংসা লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । পদোন্নতি হʼব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : নতুন গ্রাহক লাভ কৰিব । হতাশা নহ'ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শান্ত হৈ থাকিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কই ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । পৰিয়ালটোৰ ভালদৰে যত্ন লওক । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।
- কুম্ভ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকক । সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা নিজৰ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ।
- মীন ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত কটাওক । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । নিজৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক ।