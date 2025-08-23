- মেষ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতাত ভাগ ল’ব পাৰে । অধিক পেশাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল ৷
- বৃষ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ তথাপিও জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ ভাষ্যই আনক উৎসাহিত কৰিব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাৰ প্রয়োজন ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, দীৰ্ঘসময় লাভ পাব ৷
- কন্যা ৰাশি : হতাশ নহ’ব, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- তুলা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ সৰু যাত্রা বা ঔষধ কিনা নামত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে এক ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ পুৰণি কৰ্মত সফল ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল হʼব ৷
কাৰ আছে পদোন্নতিৰ যোগ, কাৰ ব্যৱসায়ত হ’ব লাভ, কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি; জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল... - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 5:31 AM IST
2 Min Read
- মেষ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতাত ভাগ ল’ব পাৰে । অধিক পেশাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল ৷
- বৃষ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ তথাপিও জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ ভাষ্যই আনক উৎসাহিত কৰিব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাৰ প্রয়োজন ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, দীৰ্ঘসময় লাভ পাব ৷
- কন্যা ৰাশি : হতাশ নহ’ব, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- তুলা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ সৰু যাত্রা বা ঔষধ কিনা নামত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে এক ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ পুৰণি কৰ্মত সফল ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল হʼব ৷