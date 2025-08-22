মেষ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা আনন্দময় দিন হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপুনি যিমানেই ভাগৰুৱা হৈ নাথাকক কিয়, আপোনাৰ মিটিং বোৰত আপুনি ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব ৷ আপোনাৰ কাৰ্যদক্ষতা আৰু কষ্ট আপোনাৰ কামত প্ৰতিফলিত হ’ব ৷ আপোনাৰ সহযোগীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হ’ব মাত্ৰ সেয়া স্থিৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ নিজৰ ৷ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰটো দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি : টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ অধিক পেশাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আনন্দময় দিন হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ নতুন ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷
ধনু ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আজি আপোনাৰ সক্ৰিয় দিন হʼব ৷ মানসিক চিন্তা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে; তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত ব্যস্ত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷
মীন ৰাশি : টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷