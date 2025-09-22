কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 22, 2025 at 4:01 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ নকৰিব । আপুনি সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
বৃষ ৰাশি: আপোনাৰ দিনটো কঠিনতাৰে পাৰ হʼব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে । আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ।
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ আবেগে যেন আপোনাক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত এই দিশত লক্ষ্য ৰাখিব । মহিলাতকৈয়ো আজি আপোনাৰ বাবে অধিক বিপজ্জনক হ’ল পানী । পুখুৰী, নদী আদিৰ পৰা দূৰত থাকক । মদ্যপান নকৰিব । আজি গোটেই দিনটো কিবা কথাত অত্যধিক চিন্তাত থাকিব আপুনি । টোপনি ক্ষতি হ’ব পাৰে, যি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । ভ্ৰমণ নকৰিব ।
কৰ্কট ৰাশি: প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব ।পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আৰু আনন্দময় দিন হʼব । বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত । খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ।
সিংহ ৰাশি: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে । আবেলি সৰু এক যাত্রা হʼব পাৰে । আবেলি আপোনাৰ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব প্ৰায় ভাল হʼব ।
কন্যা ৰাশি: দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । ভাল হʼব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে । প্ৰশংসা লাভ । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব । জীৱনত সফল । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।
তুলা ৰাশি: সকলো দিন একেইদৰে নহয় । যুক্তিসূত্ৰ সকলো কথা চিন্তা কৰিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ।
বৃশ্চিক ৰাশি: কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল সফল হʼব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব । ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
ধনু ৰাশি: পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব, আনন্দময় হʼব । ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ।
মকৰ ৰাশি: প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব, আনন্দময় হʼব । বিয়াৰ সংযোগত সফল ।
কুম্ভ ৰাশি: নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ।
মীন ৰাশি: সপোনবোৰ সফল হোৱৰ দিশত ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুসময় । কামৰ পৰা অব্যাহতি লৈ অলপ কলা সুলভ কামত মন দিয়ক ৷ বনভোজৰ আয়োজনৰ বাবে উচিত সময় । বন্ধুৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেয়সীৰ লগত চিনেমা চাবলৈ যাব পাৰে ৷