কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 21, 2025 at 3:55 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ তেওঁলোকৰ পাপবোৰ গুপুতে ৰাখিব পাৰে ৷ আপুনি পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ মনৰ শুনক ৷ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ ঘৰ উন্নীত গৃহলৈ পৰিণত কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে, দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে । কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰাশি : কার্য জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব, নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ আজি আপোনাক কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল সফল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱা সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ কিয়নো আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আজি বহুত লাভ হʼব ৷ ভাল সফল হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায় সতৰ্কতাৰে সাৱধানেৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷
ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ ভাল মনৰ বাবে সক্ৰিয় হʼব ৷ আপোনাৰ যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে, দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব । আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷