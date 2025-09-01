- মেষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ সঠিক পথত চলক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মিথুন ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ বহু বিষয়ক লৈ চিন্তাত থাকিব পাৰে । কথা কোৱাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকক, কথা কোৱাৰ ঢং ঠিক কৰক । অনাৱশ্যক তৰ্ক এৰাই চলক । সম্ভৱ হ’লে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়ক ।
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি বহু ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ হতাশ নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ কিছু খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : মনটো উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ বাবে আজিৰ দিনটো অনুকূল নহয় । আপোনাৰ আঁকোৰগোজ স্বভাৱে আপোনাৰ লগতে আনকো বহুত অসুবিধাত পেলাব পাৰে । আৰ্থিকভাৱে আজিৰ দিনটো ভাল ৷ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লওক ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সাধাৰণ দিন ৷ আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মানসিক স্থিতি ভাল ৷ বন্ধুৰ লগটো ভালদৰে সময় কটাব পাৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ উন্নত ৷ বন্ধু বা প্ৰেমীৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰিব ৷ বিবাহিত সকলে বৈবাহিক সুখ লাভ কৰিব আৰু অকলশৰীয়াসকলে প্ৰেমী বা বিপৰীত লিংগৰ বন্ধুৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাব ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল ৷ আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : সামাজিক কাম, উদাৰতা আৰু উন্নয়নমূলক কামে আপোনাক উজলাই তুলিব ৷ দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভজনক ৷ বন্ধু আৰু সম্পৰ্কীয় লোকক হঠাতে লগ পাব পাৰে ৷ বিবাহৰ বাবে ভাল দিন ৷ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলে বিশেষজনক লগ পাব পৰে ৷ ঘৰত পবিত্ৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ সকলৰ বাবে গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ সময়ৰ কাম সময়ত শেষ কৰিব পাৰিব ৷ ঘৰুৱা জীৱনত সকলো শুভ হ’ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উপহাৰে বাট চাই আছে ৷ সহযোগীসকলৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ ডাঙৰসকলৰ আৰ্শীবাদ আৰু ব’চৰ পৰা প্ৰশংসাৰ পাব ৷ মানসিকভাৱে শান্তি আৰু পাৰিবাৰিকভাৱে সুন্দৰ দিন ৷
- মীন ৰাশি : আজিৰ দিনটোত এফালে শান্তি আৰু আনফালে উদ্দিগ্নতা অনুভৱ কৰিব ৷ ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ভাল হ’ব ৷ কিন্তু অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ কিছু কাৰণত চিন্তাত পৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ সন্তানৰ লগত মুকলিকৈ কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস ৰাখক ৷
কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল… - DAILY HOROSCOPE
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল… (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 5:30 AM IST
4 Min Read
- মেষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ সঠিক পথত চলক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মিথুন ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ বহু বিষয়ক লৈ চিন্তাত থাকিব পাৰে । কথা কোৱাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকক, কথা কোৱাৰ ঢং ঠিক কৰক । অনাৱশ্যক তৰ্ক এৰাই চলক । সম্ভৱ হ’লে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়ক ।
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি বহু ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ হতাশ নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ কিছু খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : মনটো উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ বাবে আজিৰ দিনটো অনুকূল নহয় । আপোনাৰ আঁকোৰগোজ স্বভাৱে আপোনাৰ লগতে আনকো বহুত অসুবিধাত পেলাব পাৰে । আৰ্থিকভাৱে আজিৰ দিনটো ভাল ৷ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লওক ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সাধাৰণ দিন ৷ আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মানসিক স্থিতি ভাল ৷ বন্ধুৰ লগটো ভালদৰে সময় কটাব পাৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ উন্নত ৷ বন্ধু বা প্ৰেমীৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰিব ৷ বিবাহিত সকলে বৈবাহিক সুখ লাভ কৰিব আৰু অকলশৰীয়াসকলে প্ৰেমী বা বিপৰীত লিংগৰ বন্ধুৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাব ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল ৷ আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : সামাজিক কাম, উদাৰতা আৰু উন্নয়নমূলক কামে আপোনাক উজলাই তুলিব ৷ দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভজনক ৷ বন্ধু আৰু সম্পৰ্কীয় লোকক হঠাতে লগ পাব পাৰে ৷ বিবাহৰ বাবে ভাল দিন ৷ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলে বিশেষজনক লগ পাব পৰে ৷ ঘৰত পবিত্ৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ সকলৰ বাবে গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ সময়ৰ কাম সময়ত শেষ কৰিব পাৰিব ৷ ঘৰুৱা জীৱনত সকলো শুভ হ’ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উপহাৰে বাট চাই আছে ৷ সহযোগীসকলৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ ডাঙৰসকলৰ আৰ্শীবাদ আৰু ব’চৰ পৰা প্ৰশংসাৰ পাব ৷ মানসিকভাৱে শান্তি আৰু পাৰিবাৰিকভাৱে সুন্দৰ দিন ৷
- মীন ৰাশি : আজিৰ দিনটোত এফালে শান্তি আৰু আনফালে উদ্দিগ্নতা অনুভৱ কৰিব ৷ ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ভাল হ’ব ৷ কিন্তু অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ কিছু কাৰণত চিন্তাত পৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ সন্তানৰ লগত মুকলিকৈ কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস ৰাখক ৷